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В Литве установят сирены на случай чрезвычайных ситуаций на БелАЭС

05.03.2017 14:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Департамент пожарной безопасности и спасения (ДПБС) намерен оборудовать на юго-востоке Литвы предупредительные сирены, которые бы информировали население о возможной опасности в случае инцидентов на Островецкой АЭС в Беларуси, сообщает DELFI.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сирены собираются установить в Вильнюсе и Вильнюсском районе, Ширвинтском и Шальчининкском районах, всего в 150 местах, которые находятся от АЭС примерно в 50-ти километрах.

По словам заместителя директора ДПБС Юриса Таргонскаса, сирены обойдутся в сумму до трех миллионов евро.

«Когда еще работала Игналинская атомная станция, у нас также вокруг была внедрена система предупреждения. Поскольку АЭС будет находиться недалеко от границы, зона воздействия будет на нашей территории, мы готовимся предупредить жителей», — сообщил он.

Таргонскас подчеркнул, что жителей будут предупреждать как в связи с радиоактивной опасностью, так и в случаях других происшествий. Сирены будут интегрированы в общую систему предупреждения, информирующую жителей телефонными сообщениями, если нужно — и через национальный транслятор.

В департаменте надеются, что сирены появится еще до запуска БелАЭС.

Белорусская АЭС строится по проекту АЭС-2006 с реакторами типа ВВЭР-1200. Стройплощадка находится в 18 км от Островца в Гродненской области в 50-и километрах от столицы Литвы. АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2400 (2×1200) МВт. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020-м. Правительство Литвы утверждает, что БелАЭС возводится с нарушениями стандартов безопасности. Минск эти упреки отвергает.

 
Теги: Минск
 
 
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Сирены будут интегрированы в общую систему предупреждения, информирующую жителей телефонными сообщениями, если нужно - и через национальный транслятор.

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