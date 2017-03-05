В Беларуси нужно изменить законодательство, которое сегодня «не готово к приходу иностранного инвестора». Такое мнение высказала в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» директор Национального агентства инвестиций и приватизации Наталья Никандрова.

Агентство подготовило перечень рекомендаций правительству по повышению эффективности работы с иностранными инвесторами — с учетом мнения экспертов, представителей бизнеса, потенциальных иностранных инвесторов. Особый акцент, по словам Никандровой, сделан на необходимости упрощения административных процедур, речь в «дорожной карте» идет и об отношении местных органов власти к инвесторам.

По ее словам, «несложно понять, чего хотят инвесторы, но самим инвесторам порой сложно понять, чего от них хочет наше государство». Самое главное сейчас, считает Никандрова, — правильно формировать инвестиционные предложения, которые могут заинтересовать иностранных инвесторов.

— Нужен хороший сервис — это ключевое слово. Проблемы иностранного инвестора надо воспринимать как свои собственные, помогать ему воплощать задуманное, эффективно поддерживать. Такого сервиса у нас не хватает, над этим нужно серьезно работать, — считает Наталья Никандрова. — Необходимо также создать условия для нивелирования рисков, которые несет инвестор. В частности, речь идет о стабилизационной оговорке — она должна быть в нашем законодательстве. Это позволит зафиксировать для инвестора условия на тот момент, когда он просчитывал свой бизнес-план. Чтобы в случае изменения законодательства поправки не повлияли отрицательно на эффективность проекта.

Наталья Никандрова прокомментировала и проблемные вопросы вокруг передачи имущества в доверительное управление . По ее словам, доверительное управление — это лишь одна из возможных мер сотрудничества с инвесторами, пока в стране нет нормальных приватизационных процессов. «Необходимо изменять законодательство, сделать приватизацию прозрачной и открытой, чтобы привлечь инвестора.