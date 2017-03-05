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"Инвесторам сложно понять наше государство". Глава НАИП - о законах, которые нужно менять
05.03.2017 22:44 — Новости Экономики | Tut.by
В Беларуси нужно изменить законодательство, которое сегодня «не готово к приходу иностранного инвестора». Такое мнение высказала в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» директор Национального агентства инвестиций и приватизации Наталья Никандрова.
Агентство подготовило перечень рекомендаций правительству по повышению эффективности работы с иностранными инвесторами — с учетом мнения экспертов, представителей бизнеса, потенциальных иностранных инвесторов. Особый акцент, по словам Никандровой, сделан на необходимости упрощения административных процедур, речь в «дорожной карте» идет и об отношении местных органов власти к инвесторам.
По ее словам, «несложно понять, чего хотят инвесторы, но самим инвесторам порой сложно понять, чего от них хочет наше государство». Самое главное сейчас, считает Никандрова, — правильно формировать инвестиционные предложения, которые могут заинтересовать иностранных инвесторов.
— Нужен хороший сервис — это ключевое слово. Проблемы иностранного инвестора надо воспринимать как свои собственные, помогать ему воплощать задуманное, эффективно поддерживать. Такого сервиса у нас не хватает, над этим нужно серьезно работать, — считает Наталья Никандрова. — Необходимо также создать условия для нивелирования рисков, которые несет инвестор. В частности, речь идет о стабилизационной оговорке — она должна быть в нашем законодательстве. Это позволит зафиксировать для инвестора условия на тот момент, когда он просчитывал свой бизнес-план. Чтобы в случае изменения законодательства поправки не повлияли отрицательно на эффективность проекта.
Наталья Никандрова прокомментировала и проблемные вопросы вокруг
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"В частности, речь идет о стабилизационной оговорке - она должна быть в нашем законодательстве. Это позволит зафиксировать для инвестора условия на тот момент,...
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