﻿ "Инвесторам сложно понять наше государство". Глава НАИП - о законах, которые нужно менять. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Инвесторам сложно понять наше государство". Глава НАИП - о законах, которые нужно менять

05.03.2017 22:44 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси нужно изменить законодательство, которое сегодня «не готово к приходу иностранного инвестора». Такое мнение высказала в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» директор Национального агентства инвестиций и приватизации Наталья Никандрова.

Агентство подготовило перечень рекомендаций правительству по повышению эффективности работы с иностранными инвесторами — с учетом мнения экспертов, представителей бизнеса, потенциальных иностранных инвесторов. Особый акцент, по словам Никандровой, сделан на необходимости упрощения административных процедур, речь в «дорожной карте» идет и об отношении местных органов власти к инвесторам.

По ее словам, «несложно понять, чего хотят инвесторы, но самим инвесторам порой сложно понять, чего от них хочет наше государство». Самое главное сейчас, считает Никандрова, — правильно формировать инвестиционные предложения, которые могут заинтересовать иностранных инвесторов.

— Нужен хороший сервис — это ключевое слово. Проблемы иностранного инвестора надо воспринимать как свои собственные, помогать ему воплощать задуманное, эффективно поддерживать. Такого сервиса у нас не хватает, над этим нужно серьезно работать, — считает Наталья Никандрова. — Необходимо также создать условия для нивелирования рисков, которые несет инвестор. В частности, речь идет о стабилизационной оговорке — она должна быть в нашем законодательстве. Это позволит зафиксировать для инвестора условия на тот момент, когда он просчитывал свой бизнес-план. Чтобы в случае изменения законодательства поправки не повлияли отрицательно на эффективность проекта.

Наталья Никандрова прокомментировала и проблемные вопросы вокруг передачи имущества в доверительное управление. По ее словам, доверительное управление — это лишь одна из возможных мер сотрудничества с инвесторами, пока в стране нет нормальных приватизационных процессов. «Необходимо изменять законодательство, сделать приватизацию прозрачной и открытой, чтобы привлечь инвестора.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"В частности, речь идет о стабилизационной оговорке - она должна быть в нашем законодательстве. Это позволит зафиксировать для инвестора условия на тот момент,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
В Литве установят сирены на случай чрезвычайных ситуаций на БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика