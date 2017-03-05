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Bloomberg представил топ-500 богатейших людей планеты. Белорусов среди них пока нет

06.03.2017 00:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Агентство Bloomberg представило топ-500 богатейших людей планеты. Самый богатый белорус, 40-летний создатель онлайн-игры World of Tanks Виктор Кислый, который в феврале 2016-го пополнил список долларовых миллиардеров Bloomberg, пока «отстает» от замыкающего топ-500 96-летнего миллиардера из Саудовской Аравии Сулеймана аль Раджи более чем на 2 млрд долларов.


Фото: Reuters

Возглавил рейтинг основатель Microsoft Билл Гейтс (85,6 млрд долларов), на втором месте — американский бизнесмен Уоррен Баффет (78,9 млрд), на третьем — глава Amazon Джефф Безос (73,5 млрд).

Кроме того, в первой десятке оказались основатель испанской компании Inditex Амансио Ортега (69,3 млрд), основатель Facebook Марк Цукерберг (59,1 млрд), мексиканский бизнесмен Карлос Слим (53 млрд), совладельцы корпорации Koch Industries братья Чарльз и Дэвид Кох (по 48,1 млрд), председатель совета директоров корпорации Oracle Ларри Эллисон (45,3 млрд), а также основатель IKEA Ингвар Кампрад (42,9 млрд).

В первую сотню обновленного рейтинга мировых миллиардеров вошли 8 россиян: крупнейший акционер нефтехимического холдинга «СИБУР» Владимир Михельсон (47-е место, состояние 17,5 млрд долларов), глава «Норильского никеля» Владимир Потанин (51-место, 16,6 млрд долларов), глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (54-е место, 16,5 млрд), глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг (62-е место, 14,8 млрд), основатель USM Holdings Алишер Усманов (70-е место, 13,9 млрд).

 
 
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Самый богатый белорус пока "отстает" от замыкающего топ-500 96-летнего миллиардера из Саудовской Аравии более чем на 2 млрд долларов.

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