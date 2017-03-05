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Тюльпаны по рублю: сколько будут стоить цветы в Гомеле

06.03.2017 08:32 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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ГОМЕЛЬ, 6 мар — Sputnik. Самые популярные в Международный женский день тюльпаны будут отпускаться в Гомеле в розницу по цене 1-1,2 рубля за цветок. На предприятии "Красная гвоздика" их вырастили 18 тысяч штук. Цена для оптовиков отличается от розничной — 1,0-0,84 рубля с НДС при объеме от 500 штук.

Тюльпаны по рублю: сколько будут стоить цветы в Гомеле
© Фото: Брестский чулочный комбинат
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Фирменных магазинов "Красной гвоздики" в областном центре всего два — на улицах Трудовой, 3 и Аграрной, 2. Накануне праздника откроется цветочный киоск в Советском районе на Речицком проспекте, 7б.

Цены на отечественные розы будут варьироваться в зависимости от их вида и сорта — от 1,5 до 4 рублей, гиацинты и крокусы в стакане будут продаваться по 3,5 рубля.

"Дарить цветы к 8 Марта — неотъемлемая часть праздничного ритуала. Мы хотим, чтобы мужчины порадовали своих любимых яркими весенними букетами и не платили при этом втридорога", — объяснили причину обнародования прейскуранта на предприятии.

Напомним, что в Минске по состоянию на конец февраля розничные цены на белорусские розы составляли от 1,9 до четырех рублей, на импортные — от 2,5 до 5,5 рублей. Белорусские тюльпаны продавались по 1,8-2,5 рубля, приблизительно в те же деньги предлагали и герберы. Цветы к 8 Марта в столице обещают продавать по "демократичным ценам">>

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Гомельское предприятие "Красная гвоздика" накануне 8 Марта обнародовало прейскурант на цветы из местных теплиц.

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