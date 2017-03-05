Премьер- министр Беларуси Андрей Кобяков в понедельник отправится в Бишкек, где 7 марта примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы правительства Владислав Сычевич.



Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Фото: Reuters

«Премьер-министр примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета», — отметил пресс-секретарь.

Сычевич также не исключил, что Кобяков проведет в Бишкеке ряд двусторонних встреч с главами правительств государств-членов ЕАЭС. «Графиком визита зарезервировано время для проведения двусторонних встреч», — отметил пресс-секретарь. При этом он не уточнил, с кем из премьер-министров может встретиться глава правительства Беларуси.

В Евразийский экономический союз входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Напомним, Беларусь единственная из стран-участниц Евразийского экономического союза не подписала Таможенный кодекс ЕАЭС 26 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, из-за отсутствия на саммите Александра Лукашенко все документы, ранее полностью согласованные, после утверждения будут направлены в Минск на подпись президенту Беларуси. 31 декабря стало известно, что Александр Лукашенко подписал указ об одобрении проекта ТК ЕАЭС в качестве «основы для проведения переговоров». Как позже пояснил министр промышленности и сельского хозяйства Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский Беларусь должна оценить свои преимущества в будущем от принятия Таможенного кодекса.