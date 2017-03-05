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Кобяков отправляется в Бишкек для участия в межправительственном совете ЕАЭС
06.03.2017 09:02 — Новости Экономики | Tut.by
Премьер- министр Беларуси Андрей Кобяков в понедельник отправится в Бишкек, где 7 марта примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщил
«Премьер-министр примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета», — отметил пресс-секретарь.
Сычевич также не исключил, что Кобяков проведет в Бишкеке ряд двусторонних встреч с главами правительств государств-членов ЕАЭС. «Графиком визита зарезервировано время для проведения двусторонних встреч», — отметил пресс-секретарь. При этом он не уточнил, с кем из премьер-министров может встретиться глава правительства Беларуси.
В Евразийский экономический союз входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
Напомним, Беларусь единственная из стран-участниц Евразийского экономического союза не подписала Таможенный кодекс ЕАЭС 26 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге. Как
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Заседание состоится 7 марта.
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