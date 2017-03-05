Как девальвация влияет на банки?

Стресс-тесты Нацбанка, с которыми ознакомился БелаПАН, свидетельствуют, что банковская система на сегодняшний день выполняет все ключевые нормативы, и даже в случае шоков кредитные организации в состоянии с ними справиться.

В частности, Нацбанк в рамках стресс-тестов оценивал влияние девальвации белорусского рубля на устойчивость банковской системы.

В качестве одного из параметров, характеризующих устойчивость банковской системы, анализировалось изменение коэффициента достаточности капитала. Данный коэффициент — процентное соотношение капитала и рисков, принимаемых на себя банками. Нацбанк требует, чтобы этот коэффициент не опускался ниже 10%.

Как показали расчеты регулятора, даже 30-процентную девальвацию белорусского рубля банки в целом в состоянии выдержать. При таком сценарии коэффициент достаточности капитала только у одного небольшого коммерческого банка (с долей в активах в системе 1,38%) опустится ниже установленного норматива (10%).

Риск ликвидности, который теоретически может реализоваться в случае оттока вкладов, также не является большой угрозой для банков.

«Декрет 2015 года, изменивший условия размещения вкладов населения, переформатировал структуру депозитов — существенно выросло количество безотзывных вкладов, которые мгновенно нельзя изъять, поэтому по сравнению с двумя годами ранее риск ликвидности, связанный с оттоком депозитов, сегодня гораздо ниже», — подчеркнула в комментарии для БелаПАН академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Екатерина Борнукова.

Валютные риски для банков, добавляет она, за последние годы также стали меньше.

«Поскольку в 2015 году денежные власти перешли на рыночные принципы курсообразования, вероятность внезапной девальвации на десятки процентов существенно снизилась», — полагает Екатерина Борнукова.

А вот уязвимость банков по отношению к кредитному риску, который выражается в росте необслуживаемых кредитов, за последние годы существенно возросла.

«Мы видим, что доля проблемных активов выросла в банковской системе в два раза за последний год. Отсутствие реформ в реальном секторе, направленных на реструктуризацию и повышение эффективности госпредприятий, ведет к тому, что кредитные риски для банков сохраняются и могут возрастать», — полагает Екатерина Борнукова.

Между тем, стресс-тесты Нацбанка свидетельствуют, что белорусские банки в состоянии выдержать даже значительный рост доли проблемных кредитов. Согласно расчетам регулятора, в случае увеличения доли проблемных активов на 15 процентных пунктов (на 1 февраля доля «токсичных» активов составляла 13,3%) коэффициенты достаточности госбанков и банков с иностранным капиталом снизятся, но останутся в зоне допустимых значений.

Таким образом, если при расчетах принимать во внимание исключительно цифры, которые отражены в балансах банков, можно сделать вывод, что кредитные организации Беларуси обладают достаточным запасом прочности. Однако в действительности, отмечают эксперты, ситуация не столь однозначная.

Скрытые угрозы для банковской системы

По данным Нацбанка, в 2016 году рост проблемных активов в банковской системе на 81% обеспечили госпредприятия, то есть главная угроза для кредитных организаций исходит из госсектора. Способность банков нейтрализовать кредитные риски зачастую зависит от возможности реализовать залоги, принятые в качестве обеспечения при выдаче кредитов.

«А могут ли банки реализовать имущество для возврата проблемного кредита, когда в качестве залога выступают станки и прочие основные средства госпредприятий?» — задается вопросом эксперт БелаПАН в финансовых кругах.

В сегодняшней Беларуси приватизация заблокирована, соответственно, наблюдатели сильно сомневаются в способности банков реализовать залоги, принадлежащие госпредприятиям. Поэтому кредиты, которые на бумаге отражены как обеспеченные, в действительности таковыми могут не являться, отмечают белорусские экономисты.

«В белорусских реалиях чтобы банк мог обратиться с заявлением о несостоятельности госпредприятия, необходимо согласие на это государства, а такое согласие вряд ли может быть получено. Соответственно, обратить взыскание на предметы залога вряд ли реалистично», — предполагает научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук.

По мнению эксперта, существует и другая скрытая проблема — капитал банков. На бумаге проблемы нет — коэффициент достаточности капитала банков на 1 января 2017 года составлял 18,6%, что почти в два раза превышает установленный норматив. Однако нюанс состоит в том, что капитал банков в ряде случаев сформирован не «живыми» деньгами, а государственными облигациями.

«Если ухудшается качество государственных облигаций, которые являются обеспечением капитала некоторых банков, то это полностью меняет всю ситуацию. В этом случае коэффициент достаточности капитала, даже если он будет превышать установленный норматив, не будет говорить ни о чем», — подчеркивает Дмитрий Крук.

Таким образом, констатирует эксперт, взаимосвязь между качеством госдолга и состоянием банковской системы очень высока.

«А способность государства платить по долгам зависит от платежеспособности госпредприятий, за которых государство в последнее время часто поручается путем выпуска государственных ценных бумаг», — констатирует Дмитрий Крук.

Очевидно, экономические власти вышеперечисленные риски видят и будут, по мнению экспертов, прилагать максимум усилий, чтобы финансовая стабильность в стране сохранялась. Если ее нет, как показывает мировой опыт, об экономическом росте не может быть и речи.

«Опыт других стран свидетельствует, что банковский кризис больно бьет по всей экономике и ведет к падению ВВП. Кроме этого, ввиду того, что кредитные организации хранят средства вкладчиков, банковский кризис имеет негативные социальные и политические последствия. Поэтому белорусские власти будут делать всё, чтобы не допустить возникновения банковского кризиса», — резюмировала Екатерина Борнукова.