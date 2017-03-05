МИНСК, 6 мар — Sputnik. Порядка 3,5 миллиардов долларов и 75 тысяч рабочих мест потеряет Украина от торговой блокады Донбасса, завил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире программы "Черное зеркало" на украинском телеканале "Интер".

"В ГМК (горно-металлургическом комплексе — Sputnik) работают 300 тысяч человек… Речь идет о том, что, по предварительным расчетам, 75 тысяч человек могут потерять работу. Мы потеряем 3,5 миллиарда долларов, это, правда, валютные поступления, это негативно повлияет на курс гривны. Все будут от этого нести убытки", — заявил Гройсман.

Однако на следующий день после этого заявления штаб блокады торговли с неподконтрольными Киеву территориями сообщил, что перекрыт еще один железнодорожный путь — на станции Конотоп в Сумской области. Цель все та же — пресечь торговлю с РФ.

Смысл и КПД блокады

Блокада железнодорожных путей, ведущих в Донбасс, началась еще 27 января. Ее организовали группа "активистов" в военной форме и ряд народных депутатов. Они требуют "заморозить" железнодорожное сообщение между Украиной и неконтролируемыми территориями, а также прекратить там закупку угля.

В результате Украина столкнулась с дефицитом угля: 15 февраля правительство вынуждено было ввести на месяц режим чрезвычайной ситуации в энергетике, а 5 марта отключить по балансовому ограничению второй энергоблок Запорожской АЭС.

Накануне замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что организаторов транспортной блокады Донбасса необходимо привлечь к уголовной ответственности, несмотря на наличие у них мандатов депутатов Верховной Рады.

"Я считаю, что вот этих вот организаторов, их необходимо привлекать к уголовной ответственности, несмотря на наличие у них депутатских значков", — сказал замминистра в эфире телеканала "Интер" в воскресенье вечером.

ДНР и ЛНР: выживем и так

В ответ на блокаду власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР приняли решение ввести внешнее управление на работающих в республиках украинских предприятиях. Речь идет о 43-х предприятиях. Кроме того, глава непризнанной ДНР Александр Захарченко объявил встречную блокаду Украине.

По его словам, жители республики "научились жить в блокаде", и теперь — "мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем".

"Нам Украина, для того чтобы выжить и жить нормально, не нужна. Это мы нужны были ей. Пускай они перекрывают все: автодороги, железнодорожные пути, минируют поля. Это все, на что Украина способна. Они с 2014 года научились скакать на Майдане, а теперь пусть учатся жить без света, тепла, скоро без продуктов, без зарплаты и без пенсий", — заявил Захарченко, чьи слова цитирует Донецкое агентство новостей.

Между тем некоторые эксперты полагают, что транспортная блокада, организованная "активистами" и рядом депутатов Верховной Рады может существенно осложнить переговоры по реализации соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе, так называемого "Минска-2".