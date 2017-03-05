На пятнадцатый день противостояния в Куропатах активисты, протестовавшие против строительства бизнес-центра, решили убрать лагерь, передает корреспондент TUT.BY. Стройка сейчас полностью остановлена, забор планируют разобрать в ближайшее время.

Официального решения Мингорисполкома по объекту пока нет, поэтому защитники Куропат обещают вернуться, если на площадке снова появятся техника и рабочие.

Активисты вывезли все палатки, деревянные настилы, подмели территорию, где был лагерь. Не снимать решили только плакаты жертв сталинских репрессий, которые висят на заборе вокруг стройки.

Последние 15 дней возле стройки круглосуточно дежурили защитники Куропат . Их поддерживали и местные жители — они собрали более тысячи подписей против возведение в их микрорайоне нового бизнес-центра.

Главный вопрос у протестующих — к законности стройки. Городские власти продали участок на аукционе в 2013 году, хотя в то время территория входила в охранную зону Куропат — места массового захоронения жертв сталинских репрессий. Но в 2014-м площадку исключили из реестра. По информации Дмитрия Дашкевича, проектные и подготовительные работы обошлись застройщику в 400 тысяч долларов.

В прошлую среду с активистами Минска встретился с защитниками Куропат: стройку приостановят как минимум на неделю">встретился мэр Минска Андрей Шорец. Он сказал, что по результатам археологических исследований костей на этом участке нет, поэтому стройка законна. Тем не менее пообещал приостановить все работы на объекте как минимум на неделю. Это время нужно городским властям, чтобы окончательно разобраться в проблеме.

Не дожидаясь решения мэрии, руководство компании-застройщика ООО «Белреконструкция» заявило, что не будет продолжать стройку на этом объекте. Все работы прекратили еще в понедельник.

— Да, там не расстреливали, и не было там дороги смерти. Но нас поставили в противостояние с людьми, которые хотят защитить память репрессированных. Я также хочу защитить их память. И желания людей и их действия нам понятны, — прокомментировал ситуацию в интервью TUT.BY один из акционеров компании Игорь Онищенко.

После того как застройщик снесет забор, активисты обещали убрать и свой лагерь.

Тем не менее Мингорисполком окончательного решения по объекту еще не принял.

— Застройщик сам приостановил строительство, это его позиция. Официального запрета нет, — сказал замглавы города Виктор Лаптев.

Куропаты — лесное урочище на северо-востоке Минска, где были обнаружены массовые захоронения расстрелянных в конце 1930-х — начале 1940-х годов. Количество жертв до сих пор остается точно не известным, но, по официальным данным, может достигать нескольких тысяч человек.

Разные политические и общественные организации требуют вернуть охранную зону объекта в первоначальной редакции 2003 года. Самому месту захоронения присвоен статус историко-культурной ценности первой категории. Он присваивается наиболее уникальным ценностям, которые представляют международный интерес.