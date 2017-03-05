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Минтранс: цены на проезд до конца года расти не будут

06.03.2017 11:34 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар – Sputnik. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси не планирует до конца текущего года повышать тарифы на проезд в пассажирском транспорте, заявил глава ведомства Анатолий Сивак в понедельник на пресс-конференции в Минске.

Минтранс: цены на проезд до конца года расти не будут
© Sputnik Константин Чалабов
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Он отметил, что по итогам 2016 года уровень окупаемости проезда в городском транспорте тарифами составил 64,2%.

"Экономическая основа принятия решений об уровне тарифов исходит из того, что за 2016 год уровень окупаемости тарифами проезда составил 64,2%. У нас в бюджет заложен уровень окупаемости в 65%. Нужно уменьшить расходы на 0,8%, и такие меры мы планируем", – сказал Сивак. 

Поэтому, подчеркнул министр, экономических обоснований для повышения тарифов до конца года нет.

 
Теги: Минск
 
 
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В бюджет заложен уровень окупаемости пассажирских перевозок на уровне 65%, он уже почти достигнут, осталось лишь немного снизить затраты перевозчиков.

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