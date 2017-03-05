МИНСК, 6 мар — Sputnik. Белорусские грузоотправители пока не спешат воспользоваться предоставленной ОАО "Российские железные дороги" скидкой на перевозку произведенных в республике нефтепродуктов в российские порты на Балтийском море, заявил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак.



© Sputnik Светлана Майорова РФ вдвое снизила тарифы для Минска на перевозку топлива в порты Балтии

"Пока наши предприятия не меняют свои постоянные маршруты. Только усилий РЖД недостаточно — нужно понимать, что есть стоимость услуг в портах, есть расстояние перевозок морским путем", — сказал Сивак, отвечая на вопрос Sputnik о том, пользовались ли белорусские грузоотправители скидкой РЖД в 25%, которая была предоставлена с октября 2016 года, и планируют ли пользоваться новой скидкой в 50%.

Сивак заметил, что белорусская железная дорога никогда не давала преференций какому-либо из экспортных маршрутов. Всегда ставки на перевозку грузов в Клайпеду, Санкт-Петербург или Николаев, например, были одинаковы.

"Я думаю, что в этой части влиять на направление экспортных грузов не надо стремиться, и мы сами не делаем этого", — сказал министр.