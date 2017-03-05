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Беларусь в 2016 году заработала на транзите 3 миллиарда долларов

06.03.2017 12:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар — Sputnik. Доходы Беларуси от транзита в 2016 году составили 3 миллиарда долларов, сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак.

Беларусь в 2016 году заработала на транзите 3 миллиарда долларов
© Sputnik Юрий Сомов
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"Транспортные услуги за минувший год составили 3 миллиарда долларов — это доходы от транзита, который составляет основу экспорта услуг. Это сумма вместе с трубопроводным транспортом, в целом по республике", — сказал Сивак в понедельник на пресс-конференции в Минске.

По его словам, по сравнению с 2015 годом выручка от транзита выросла на 0, 04%. "Это те цифры, которые лежат у меня на столе. Хотя я видел и цифры, которые говорят о падении примерно на 0,1%", — заметил министр.

Сивак отметил, что в 2016 год трубопроводный транспорт "сработал немножко хуже — на уровне 96% к прошлому году".

Говоря о предприятиях, входящих в состав Минтранса, Сивак сообщил, что их выручка от транзита составила 1,98 миллиардов долларов, что на 1,2% больше 2015 года.

Министр также отметил, что ситуация в целом была непростая, особенно в первом полугодии минувшего года. Объемы грузового транзита начали возрастать только со второго полугодия, и это связано, прежде всего,  с общей экономической ситуацией как в Беларуси, так в странах, которые являются ее основными торговыми партнерами.

 
Теги: Минск
 
 
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В эту сумму включена выручка, как от транзита грузов, так и от деятельности трубопроводного транспорта, сумма доходов примерно аналогична минувшему году.

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