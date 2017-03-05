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После "Марша нетунеядцев" в Бресте будут судить как минимум семерых человек
06.03.2017 12:57 — Новости Экономики | Tut.by
Суд Ленинского района Бреста сегодня рассматривает административные дела в отношении представителей анархистского движения, которые принимали участие в «Марше нетунеядцев» в Бресте в прошлые выходные. Кроме того, будут судить еще двух активистов — один был задержан еще в пятницу в Бресте, второй в воскресенье вечером в Березе.
6 марта в Бресте начался суд над пятью задержанными анархистами. Накануне вечером они были доставлены в ИВС Ленинского РОВД, где провели ночь.
Правозащитный центр «Весна»
По информации правозащитников, на представителей анархистского движения после «Марша нетунеядцев» 5 марта устроили целую погоню по Бресту. На митинге они были одни из самых активных.
Кроме того, в воскресенье вечером был задержан один из лидеров и организаторов марша, активист Объединенной гражданской партии Александр Кабанов. Он успел сообщить о своем задержании на своей странице в Faceebook. Предварительно, сегодня суд рассмотрит и его дело.
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Также правозащитники информируют, что в суде Ленинского района Бреста началось рассмотрение административного дела в отношении активиста Андрея Шарендо. Его задержали в пятницу, 3 марта, и поместили в ИВС.
Еще одна активная участница маршей, Наталья Папкова, все еще находится в психиатрическом стационаре областного психоневрологического диспансера. Сколько она там будет находится — пока неизвестно.
Напомним, за последний месяц во многих городах Беларуси
Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» приняли в 2015 году. Срок уплаты налога на финансирование государственных расходов за 2015 год истек 20 февраля этого года. Сбор на финансирование госрасходов уплатили более 54 тысяч белорусов, хотя «письма счастья» из налоговой получили около 470 тысяч человек. В бюджет поступило 16,3 млн рублей.
За неуплату налога на тунеядство предусматривается штраф на сумму от 2 до 4 базовых величин или наложение административного ареста, во время которого могут привлечь к общественно полезным работам. Штраф не освобождает от уплаты налога.
5 марта в Бресте в
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Уже начался суд над пятью задержанными представителями анархистского движения - наиболее активными участниками прошедшего в выходные марша.
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