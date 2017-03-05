Суд Ленинского района Бреста сегодня рассматривает административные дела в отношении представителей анархистского движения, которые принимали участие в «Марше нетунеядцев» в Бресте в прошлые выходные. Кроме того, будут судить еще двух активистов — один был задержан еще в пятницу в Бресте, второй в воскресенье вечером в Березе.



Участники анархистского движения на «Марше нетунеядцев» в Бресте, 5 марта 2017. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

6 марта в Бресте начался суд над пятью задержанными анархистами. Накануне вечером они были доставлены в ИВС Ленинского РОВД, где провели ночь.

Правозащитный центр «Весна» сообщает предполагаемые имена задержанных — это Андрей Денюшкин, Руслан Чаликов, Александр Козлянко, Павел Завадский и Дмитрий Левчук.

По информации правозащитников, на представителей анархистского движения после «Марша нетунеядцев» 5 марта устроили целую погоню по Бресту. На митинге они были одни из самых активных.



Суд над анархистами в Бресте, 6 марта 2017. Фото: spring96.org

Кроме того, в воскресенье вечером был задержан один из лидеров и организаторов марша, активист Объединенной гражданской партии Александр Кабанов. Он успел сообщить о своем задержании на своей странице в Faceebook. Предварительно, сегодня суд рассмотрит и его дело.

По информации «Радыё Свабода», его задержали в Березе по возвращению с акции. Как он перед этим рассказал журналистам, что собирается после акции на выходных добровольно явиться в милицию — его вызывали повесткой еще на вечер 3 марта, якобы для дачи объяснений по участию в предыдущем «Марше нетунеядцев» 26 февраля. Мужчина объяснил свой отказ идти сразу опасением превентивного задержания накануне второго митинга в Бресте.

Также правозащитники информируют, что в суде Ленинского района Бреста началось рассмотрение административного дела в отношении активиста Андрея Шарендо. Его задержали в пятницу, 3 марта, и поместили в ИВС.



«На суд к Шарендо пришло несколько десятков человек, не все могут вместиться в зале суда». 6 марта 2017. Фото: spring96.org

Еще одна активная участница маршей, Наталья Папкова, все еще находится в психиатрическом стационаре областного психоневрологического диспансера. Сколько она там будет находится — пока неизвестно.



На фото слева Наталья Папкова, справа — Андрей Шарендо. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Напомним, за последний месяц во многих городах Беларуси прошли акции протеста против налога на тунеядство. Несколько тысяч человек вышли на улицы с требованием отменить декрет № 3, а также другие меры, которые бьют по кошелькам людей. Акции прошли мирно. Однако в последние дни общественных активистов и политиков вызывают в милицию , чтобы составить протоколы за участие в «Маршах нетунеядцев». Кроме столицы, такие новости приходят из Могилева, Гомеля, Гродно и Витебска. Новые марши планируются по всей стране в ближайшие недели.

Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» приняли в 2015 году. Срок уплаты налога на финансирование государственных расходов за 2015 год истек 20 февраля этого года. Сбор на финансирование госрасходов уплатили более 54 тысяч белорусов, хотя «письма счастья» из налоговой получили около 470 тысяч человек. В бюджет поступило 16,3 млн рублей.

За неуплату налога на тунеядство предусматривается штраф на сумму от 2 до 4 базовых величин или наложение административного ареста, во время которого могут привлечь к общественно полезным работам. Штраф не освобождает от уплаты налога.

5 марта в Бресте в очередной раз прошел «Марш нетунеядцев». Участников акции разделили. Часть из них общалась с мэром Бреста в актовом зале горисполкома, часть осталась возле здания, где прошел импровизированный митинг, а затем отправилась с маршем по улицам Бреста. По дороге к участникам акции присоединялись зрители — в шествии приняли участие более 1000 человек.