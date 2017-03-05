Министерство антимонопольного развития и торговли подготовило проект указа президента, предполагающий мораторий на проверки до конца 2020 года и широкие налоговые льготы для субъектов ритейла, общепита и бытовых услуг. Об этом сообщается в пресс-релизе Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского.

Проект предусматривает введение до 31 декабря 2020 года моратория на проведение плановых проверок профильных субъектов хозяйствования, за исключением проверок санитарного и пожарного надзора, контроля за выполнением лицензионных требований и ведомственного контроля.

Организациям и ИП могут разрешить самостоятельно устанавливать режим работы принадлежащих им объектов, за исключением тех, которые открыты с 23.00 до 7.00, а также создавать стационарные объекты независимо от того, вошли ли они в утвержденные исполкомами схемы размещения.

Предусматриваются значительные налоговые льготы для тех, кто занимается бизнесом на территории средних, малых городских поселений и в сельской местности. Согласно проекту, субъекты хозяйствования, владеющие магазинами и павильонами с торговой площадью до 100 кв. м, торговыми местами на рынках, объектами общепита с количеством мест до 50, а также те, кто оказывают бытовые услуги, вправе не уплачивать НДС и налог на прибыль, а индивидуальные предприниматели — подоходный налог с физлиц. Ставка налога при использовании упрощенной системы налогообложения установлена на уровне 1%.

Предусмотрены преференции в виде продажи государственного имущества по оценочной стоимости без проведения аукциона, а также рассрочка оплаты. Разрешается проводить перепланировку помещений без разработки проектно-сметной документации, если работы не затрагивают несущую способность конструкций.

В обосновании к проекту указа МАРТ выражает озабоченность в связи с ухудшающимся качеством обслуживания населения в регионах, а также с ростом затрат на такую деятельность. В январе-октябре 2016 года с отрицательным финансовым результатом сработали 92% сельских комплексных пунктов по приему заказов на бытовые услуги. С 2011 по 2015 год количество магазинов на селе уменьшилось на 9,2%, с 9893 до 8987, а их торговая площадь — на 3,3%, с 749,9 тыс. до 725,8 тыс. кв. м.

«По мнению представителей деловой общественности, это довольно революционный документ. После его принятия бизнес за пределами кольцевой Минска можно будет развивать быстро и без значительных издержек. К тому же отказ от согласования режимов работы объектов и возможность открывать их вне заранее согласованных схем значительно упрощает жизнь предпринимателям и в столице, и в других крупных городах», — отметила сопредседатель и директор БСПН Жанна Тарасевич.

Одновременно глава БСПН выразила опасение по поводу того, что проект указа может быть заблокирован Минфином и МНС из-за выпадающих в случае его принятия налоговых поступлений.

Министерству антимонопольного регулирования и торговли поручено доработать проект и до 1 мая в установленном порядке внести его на рассмотрение в Совмин.