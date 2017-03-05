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Данкверта пригласили в Беларусь и пообещали, что он вернется домой

06.03.2017 13:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Вопрос поставок белорусской продукции в Россию Минск намерен обсудить на совместной коллегии с Минсельхозом РФ, которую планируется провести в марте.

Данкверта пригласили в Беларусь и пообещали, что он вернется домой
© Sputnik / Виктор Толочко
Минсельхозпрод: мы не находимся в "контрах" с Россельхознадзором

Как пояснили Sputnik в Минсельхозпроде Беларуси, традиционно основным вопросом на совместной коллегии становится обсуждение балансов взаимных поставок продовольствия. Беларусь в текущем году ставит целью нарастить поставки продовольствия в РФ на 8% по сравнению с прошлым годом. Стороны ежегодно согласовывают объемы экспорта и импорта по мясу и молоку. Аграрные ведомства стран уже предварительно договорились о параметрах продовольственного баланса. 

Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Леонид Заяц в интервью РИА Новости отметил, что баланс поставок продовольственной продукции уже сформирован.

"Надо их обсуждать, но, по предварительной информации, которую мы имеем — объемы поставок, фигурирующие в балансах, находятся на уровне 2016 года", — добавил Заяц.

Россияне любят белорусские продукты

Белорусские продукты питания покупает почти каждый второй россиянин, около 80% потребителей оценивают эту продукцию как качественную, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Данкверта пригласили в Беларусь и пообещали, что он вернется домой
© Sputnik/
Что россияне думают о белорусских продуктах

Между тем Россельхознадзор регулярно вводит ограничения и дополнительные требования к поставкам белорусской продукции, заявляя о грубых нарушениях ветеринарного законодательства. Министр сельского хозяйства и продовольствия в свою очередь отмечает, что претензии по качеству белорусской продукции поступают только из России, хотя Беларусь экспортирует продукты в разные страны мира.

"У нас на достаточно высоком уровне сегодня налажен контроль — контроль по сырью, контроль по выпуску готовой продукции, по отгрузке. У нас есть аккредитованные лаборатории, в том числе и в областях, имеются опытные специалисты. Не вызывает никакого сомнения, что продукция качественная", — сказал Заяц.

Белорусскую сторону заявления главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и его подчиненных о плохом качестве белорусских продуктов и постоянные запреты на поставку серьезно обижают. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля предложил возбудить уголовное дело в отношении Данкверта за якобы препятствование поставкам белорусского продовольствия в РФ. В свою очередь глава Россельхознадзора заявил, что воздержится от посещения Беларуси в феврале и не будет направлять своих экспертов в Беларусь, так как опасается провокаций со стороны белорусских властей в связи с последними действиями МВД, которое проводит ряд доследственных проверок в отношении чиновников Россельхознадзора.

Данкверта в Беларуси все-таки ждут

Хотя формат работы, планируемой на март, коллегии не предусматривает участия в ней специалистов и руководителей Россельхознадзора, приглашение приехать Сергей Данкверт получил. Лично от министра сельского хозяйства и продвольствия страны.

Данкверта пригласили в Беларусь и пообещали, что он вернется домой
© Sputnik Сергей Субботин
Данкверт: в Беларусь если и поедем, только со съемочной группой

"С удовольствием хочу пригласить и Данкверта, и министра сельского хозяйства для того, чтобы мы наладили наши отношения в части поставок продуктов питания на рынки Российской Федерации и Республики Беларусь. С удовольствием встретим, покажем наши предприятия, расскажем обо всем. Надо же как-то встречаться, надо договариваться", — сказал Заяц в интервью РИА Новости.

При этом он считает, что опасения чиновников излишни, и на уточняющий вопрос, может ли он гарантировать, что Данкверт вернется на родину после визита, ответил: "Несомненно! Конечно, отправим".

"А когда были какие препятствия гражданам Российской Федерации? Прецедентов таких нет. Их и не будет. Зачем бояться? У нас правовое государство, безопасное государство, и мы можем гарантировать безопасность любого, который заехал на территорию Республики Беларусь", — добавил министр.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр сельского хозяйства Беларуси лично гарантировал, что глава Россельхознадзора благополучно вернется из командировки.

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