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Сивак о скидке РЖД на перевозку нефтепродуктов: такого шага недостаточно для переориентации грузов
06.03.2017 13:49 — Новости Экономики | Tut.by
Одних усилий РЖД недостаточно для переориентации транзита белорусских нефтепродуктов, заявил сегодня министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, комментируя увеличение РЖД скидки на транзит нефтепродуктов.
Анатолий Сивак пояснил, что использовать или нет возможности, предоставленные РЖД, — это вопрос к предприятиям-грузоотправителям. «Пока они не меняют маршруты поставок, поэтому можно сделать вывод, что только усилий РЖД недостаточно для того, чтобы переориентировать груз», — подчеркнул он.
Министр отметил, что нужно учитывать еще стоимость услуг в портах, расстояние перевозок морским путем.
При этом Анатолий Сивак обратил внимание, что БЖД по отношению к экспортным и импортным перевозкам не отдает преимущества какому-нибудь из направлений. «Влиять на направление движения экспортных грузов транспортники не стремятся. По крайней мере, такие предложения мы не вносим», — резюмировал он.
Как сообщалось, в начале марта ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) увеличило
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Министр отметил, что нужно учитывать еще стоимость услуг в портах, расстояние перевозок морским путем.
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