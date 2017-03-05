Беларусь на совместной с Минсельхозом России коллегии планирует обсудить поставки своей продукции. Глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц также пригласил на коллегию своего российского коллегу Александра Ткачева и руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. Об этом Леонид Заяц рассказал в интервью РИА «Новости» .



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По его словам, коллегия должна состояться в марте. Российской стороне было направлено предложение провести ее до 10 марта, но оно пока осталось без ответа. На заседании планируется обсудить вопросы по поставкам продукции из Беларуси в Россию и из России в Беларусь, а также принять так называемый продовольственный баланс — баланс поставок продовольственной продукции на рынки.

«С удовольствием хочу пригласить и Данкверта, и министра сельского хозяйства для того, чтобы мы наладили наши отношения в части поставок продуктов питания на рынки Российской Федерации и Республики Беларусь. С удовольствием встретим, покажем наши предприятия, расскажем обо всем. Надо же как-то встречаться, надо договариваться», — сказал Заяц.

На уточняющий вопрос, может ли он гарантировать, что Данкверт вернется на родину после визита, ответил: «Несомненно! Конечно, отправим».

«А когда были какие препятствия гражданам Российской Федерации? Прецедентов таких нет. Их и не будет. Зачем бояться? У нас правовое государство, безопасное государство, и мы можем гарантировать безопасность любого, который заехал на территорию Беларуси», — добавил министр.

Напомним, 3 февраля Александр Лукашенко во время встречи с журналистами и экспертным сообществом заявил , что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело. В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях. 7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий.

9 февраля Россельхознадзор отложил визит своих сотрудников в Беларусь. Решение пояснили тем, что «у ряда сотрудников есть опасения в возможных провокациях с белорусской стороны». Глава же Россельхознадзора также напомнил о судьбе Владислава Баумгертнера (экс-главы «Уралкалия», его в 2013 году арестовали в аэропорту сотрудники КГБ, когда топ-менеджер поехал в Минск на переговоры с премьер-министром Беларуси, и обвинили в злоупотреблении полномочиями, а потом и в крупных хищениях. — Прим. TUT.BY) и заявил , что если и приедет в Беларусь, то «только с телевидением».