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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 февраля – 6 марта 2017 года
06.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
На вторичном рынке жилья белорусской столицы наблюдается крайне любопытная ситуация. “Заминка” в снижении цен, которая началась в середине февраля, всё больше напоминает полноценную стабилизацию.
Это лишь второй случай за последние 5 лет, когда индекс не менялся три недели. Предыдущий был датирован началом 2014 года и тогда подобная остановка в снижении сменилась непродолжительным периодом роста цен.
Впервые за последние 9 недель на первичном рынке была отмечена положительная ценовая динамика. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0,2% и составила 1136 $/м2. Сам по себе рост был небольшим, но это позволило средней цене оттолкнуться от 10-летнего минимума.
Восьмую неделю подряд мы наблюдаем рост предложения. За это время общее количество выставленных на продажу квартир увеличилось на 11,4%. Что касается минувшей недели, то предложение приросло ещё на 1%.
1-комнатных квартир стало больше на 1,3%, 2-комнатных на 0,5%. Число квартир с тремя и четырьмя комнатами по итогам прошедших 7 дней увеличилось на 0,8% и 2,8%.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 6 марта следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Под общей нулевой динамикой скрываются довольно ощутимые ценовые колебания у различных типов квартир. Так, 1- и 2-комнатные квартиры подорожали за неделю на 0,4% и 0,3%, соответственно. В то же время квартиры с тремя и четырьмя комнатами продемонстрировали снижение на 0,4 и 0,8%.
Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 6 марта выглядит следующим образом:
Более половины районов завершили неделю с положительным изменением цен. Наиболее ощутимый рост был зафиксирован в Центральном районе, где средний ценовой уровень увеличился на 1%. В других районах рост цен колебался от 0,1 до 0,3%. Во Фрунзенском, Заводском и Партизанском районах цены снизились на 0,2%, в Московском изменений отмечено не было.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 691 $/м2 (-0,4%), Витебск – 559 $/м2 (-0,5%), Гомель – 580 $/м2 (-0,5%), Гродно – 697 $/м2 (-0,1%), Могилев – 584 $/м2 (+0,5%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,3% и составила 2 880 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю снизилась на 0,1% и составляет 1475 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,3% и составила 782 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
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За неделю, с 27 февраля по 6 марта 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
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