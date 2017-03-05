На вторичном рынке жилья белорусской столицы наблюдается крайне любопытная ситуация. “Заминка” в снижении цен, которая началась в середине февраля, всё больше напоминает полноценную стабилизацию. Индекс цен на квартиры в Минске остаётся неизменным третью неделю подряд и держится у отметки в 1173 $/м2.

Это лишь второй случай за последние 5 лет, когда индекс не менялся три недели. Предыдущий был датирован началом 2014 года и тогда подобная остановка в снижении сменилась непродолжительным периодом роста цен.



