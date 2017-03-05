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Курсы валют: доллар США потерял больше копейки

06.03.2017 14:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар — Sputnik. Курсы евро и российского рубля на торгах БВФБ в понедельник выросли к белорусскому рублю, свидетельствуют данные торгов.

Нацбанк установил официальные курсы валют на вторник по результатам торгов:

  • Доллар США — 1,9031
  • Евро — 2,0203
  • 100 российских рублей — 3,2651

Таким образом, на валютных торгах 6 марта доллар подешевел более чем на копейку. Российский рубль и евро несколько подорожали — на 0,45% и 0,36% соответственно. В целом к корзине валют белорусский рубль подешевел на 0,12%.

В понедельник торги на Белорусской валютно-фондовой бирже впервые прошли по новым правилам: теперь они длятся до 13:00, а период закрытия отсутствует. Как и прогнозировали экономические эксперты, подобное решение Нацбанка не повлияло на ход торгов и курсы валют.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Торги Белорусской валютно-фондовой биржи по "удлиненному графику" на ситуацию с валютным рынком не повлияли.

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