МИНСК, 6 мар — Sputnik. Курсы евро и российского рубля на торгах БВФБ в понедельник выросли к белорусскому рублю, свидетельствуют данные торгов.

Нацбанк установил официальные курсы валют на вторник по результатам торгов:

Доллар США — 1,9031

Евро — 2,0203

100 российских рублей — 3,2651

Таким образом, на валютных торгах 6 марта доллар подешевел более чем на копейку. Российский рубль и евро несколько подорожали — на 0,45% и 0,36% соответственно. В целом к корзине валют белорусский рубль подешевел на 0,12%.

В понедельник торги на Белорусской валютно-фондовой бирже впервые прошли по новым правилам: теперь они длятся до 13:00, а период закрытия отсутствует. Как и прогнозировали экономические эксперты, подобное решение Нацбанка не повлияло на ход торгов и курсы валют.