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Курсы валют: доллар США потерял больше копейки
06.03.2017 14:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мар — Sputnik. Курсы евро и российского рубля на торгах БВФБ в понедельник выросли к белорусскому рублю, свидетельствуют данные торгов.
Нацбанк установил официальные курсы валют на вторник по результатам торгов:
Таким образом, на валютных торгах 6 марта доллар подешевел более чем на копейку. Российский рубль и евро несколько подорожали — на 0,45% и 0,36% соответственно. В целом к корзине валют белорусский рубль подешевел на 0,12%.
В понедельник торги на Белорусской валютно-фондовой бирже впервые прошли по новым правилам: теперь они длятся до 13:00, а период закрытия отсутствует. Как и прогнозировали экономические эксперты, подобное решение Нацбанка не повлияло на ход торгов и курсы валют.
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Торги Белорусской валютно-фондовой биржи по "удлиненному графику" на ситуацию с валютным рынком не повлияли.
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