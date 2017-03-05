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Минчане зарабатывают на 42,6% больше, чем в среднем по стране

06.03.2017 13:58 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар — Sputnik. Минчане получают в среднем почти в полтора раза больше, чем средняя зарплата по стране, сообщил на оперативном совещании в Мингорисполкоме первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите мэрии Павел Кунашкевич.

Минчане зарабатывают на 42,6% больше, чем в среднем по стране
© Sputnik/
Белстат: зарплаты бюджетников в январе сократились на 7,7%

Согласно данным чиновников, номинальная среднемесячная зарплата минчан за январь составила 1027 рублей — порядка 540 долларов США в эквиваленте.

При этом, как сообщается на сайте столичного Исполкома, средняя зарплата по Минску на 42,6% выше, чем по стране.

По сравнению с январем 2016 года, номинальная среднемесячная зарплата в Минске выросла на 7,9%. Наиболее оплачиваемые сферы — информация и связь, финансовая и страховая деятельность, профессиональная научная и техническая деятельность.

Бюджетники за январь получили значительно меньше — в среднем 693 рубля, то есть чуть более 350 долларов в эквиваленте.

По данным Белстата, рабочие и служащие в январе получали в среднем зарплату в размере 721,1 рубля. При этом, президент Беларуси Александр Лукашенко требует, чтобы в текущем году средняя зарплата по стране достигла 500 долларов в эквиваленте — то есть порядка 950 рублей по актуальному курсу валют.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Рост номинальной среднемесячной зарплаты в Минске по сравнению с началом 2016 года составляет 7,9%.

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