Близится к завершению строительство крупного физкультурно-оздоровительного комплекса с теннисными кортами на улице Е. Полоцкой в Минске. Объект планируется сдать в эскплуатацию через несколько месяцев, сообщил TUT.BY Дмитрий Старков, гендиректор компании «СК-7», которая выступает заказчиком данного объекта.





ФОК расположен практически рядом с церковью иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Ранее на этом месте была одна из баз коммунальных служб города. Данную территорию уже давно планировалось облагородить.









Строительство трехэтажного здания во Фрунзенском районе развернулось в мае 2016 года. В новом ФОКе планируется разместить СПА-салон, аквазону (три бассейна — большой на 3 дорожки на 20 метров, для детей и один гидромассажа) и 8 теннисных кортов (4 крытых и 4 открытых). Также в комплексе предусмотрены сауна, бани, детская комната, ресторан, тренажерный зал. «Наша концепция — центр для спорта и отдыха для всей семьи», — пояснил Старков.













Общая площадь ФОКа (без открытых теннисных кортов) — 6 тысяч кв. м. Объем инвестиций — «порядка 3 млн долларов».





Как здесь появился ФОК? «Я давно варюсь в теннисной среде. Сын у меня был чемпионом страны. Несколько лет назад председатель федерации тенниса Александр Васильевич Шакутин выступил с инициативой строительства теннисных центов в Беларуси. Указом президента были выделены несколько участков в Минске. Видя, что в столице сложно найти свободные корты (сыну выделяли время на 6 утра), предложил своим российским друзьям (мы уже отошли от тенниса, бизнесом занимаемся) поучаствовать в этом проекте. Пришел к Шакутину. „Построишь теннисный центр, дам землю, не построишь — не дам“. „Построю, Александр Васильевич. Будем развивать“. Сейчас вот уже заканчиваем», — рассказал Старков. Он не назвал имена своих партнеров, назвав всех «молодыми девелоперами».





Согласно паспорта объекта, ФОК должен быть сдан в эксплуатацию до конца июня 2017 года. «Пока мы идем в графике, выдерживаем все даты. Сейчас идут отделочные работы. Но многое зависит и от того, как быстро мы найдем арендаторов на ресторан и спа-салон, не возникнет ли сложностей в поставкой оборудования и так далее. Но, повторюсь, пока все по плану», — резюмировал Старков.



