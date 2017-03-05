В декрет о тунеядцах готовятся изменения: уже в ближайшее время список социальных иждивенцев могут серьезно сократить. Об этом TUT.BY рассказал один из лидеров кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев после встречи с вице-спикером парламента Болеславом Пирштуком.



Вице-спикер парламента Болеслав Пирштук. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Сам зампредседателя Палаты представителей в разговоре в разговоре с корреспондентом TUT.BY уточнил, что власти не планируют отменять декрет. А изменения будут подготовлены не позднее середины марта.

— Сегодня создана рабочая группа под руководством главы Администрации президента. Они должны исключить из-под действия декрета тех, кто попал туда необъективно. Анализ показал, что такие граждане есть. А документ все-таки был направлен на то, чтобы заставить граждан работать, а не наказывать просто так, — сказал Болеслав Пирштук.

При этом в «Говори правду» считают, что декрет нужно полностью отменять — полумеры сегодня уже не подействуют.

— Люди выходят на акции протеста не столько из-за политики, а потому, что им очень тяжело живется. Среди прочего, они хотят высказаться за всю экономику, которая, по их мнению, идет не в том направлении, — озвучивает народные настроения Андрей Дмитриев.

По словам политика, декрет №3 о предупреждении социального иждевенчества был принят не вовремя: в условиях падения реальных доходов и роста безработицы. И любые меры административного взыскания в отношении тех, кто не расплатится с государствам, лишь усилят социальную напряженность в обществе.

— Вместо этого нужно думать над стимулированием самозанятости в регионах. И максимально простым образом получать средства к существованию, — сказал один из лидеров «Говори правду».

Андрей Дмитриев поддержал предложения и парламента, и правительства по экономическим реформам. Главная цель — раскрепостить деловую активность. Особенно в регионах.

— Нам необходимо создать более привлекательные условия и для нашего бизнеса, и для инвесторов. Некоторые ведомства уже вводят моратории на проверки, — пересказал содержание встречи вице-спикер парламента Болеслав Пирштук. — Главные проблемы сегодня — это запреты и чрезмерный контроль. Сейчас эту практику нужно упростить, систематизировать и закрепить в законах.

Также Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич предложили провести в Беларуси реформу местного самоуправления и со временем, вместо назначения мэров городов, проводить открытые выборы.

— К таким революционным подходам у нас пока не готовы. Но расширение полномочий руководителей на местах — это сегодня вопрос безопасности и будущего Беларуси. Иначе о система в какой-то момент просто не справится с обилием задач. Та система, которая выстроена, она дорога и неэффективна. , — считает Андрей Дмитриев.

Также оппозиционные политики призвали парламент быть ближе к народу и привлекать гражданское общество к обсуждению важных законопроектов. Болеслав Пирштук сказал, что готовить предложения можно уже сейчас. Тема — изменения в Кодекс об образовании.

— У нас на этой неделе запланирован круглый стол, а осенью парламентские слушания по этому вопросу. Я разговаривал с руководителем профильной комиссии: никаких ограничений для носителей альтернативного мнения нет. Поэтому представители гражданского общества могут уже сегодня вносить свои предложения, — подтвердил готовность к диалогу зампред Палаты представителей.