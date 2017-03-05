Уже больше двух недель в городах Беларуси проходят акции протеста против декрета о тунеядстве. Последняя из них в Бресте собрала больше тысячи человек , но была непохожа на марши недовольных в Минске, Гомеле, Витебске и других городах. У нас нет объяснения этим «брестским странностям», но не обратить на них внимание мы не могли.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Задержания до и после

Брестская акция отметилась большим количеством задержаний, как до акции, так и после нее. В других городах, в том числе в Минске, к этой практике почти не прибегают уже полтора года.

Активист Андрей Шарендо был задержан еще 3 марта, координатор брестского отделения «Молодой Беларуси» Наталья Папкова была и вовсе помещена в психиатрический стационар областного психоневрологического диспансера.

В воскресенье вечером был задержан один из лидеров и организаторов марша, активист Объединенной гражданской партии Александр Кабанов. Вместе с ним в ИВС оказались пять анархистов: Андрей Денюшкин, Руслан Чаликов, Александр Козлянко, Павел Завадский и Дмитрий Левчук.

Некоторых из них уже оштрафовали брестские суды в понедельник, дела остальных должны рассмотреть до конца дня. Наталью Папкову отпустили из диспансера днем.

Нейтрализация лидеров оппозиции

Почти шпионский детектив со сменой машин развернулся на трассе М1, по которой лидеры ОГП и БХД Анатолий Лебедько и Виталий Рымашевский с соратниками Николаем Козловым и Ольгой Ковальковой хотели успеть на марш в Брест.

Сначала их задержали у Ивацевичей, повезли проверять, не в угоне ли машина. Когда Лебедько попытался словить попутную фуру на заправке, ее остановили, заявив, что политик нужен при освидетельствовании их первой машины.

Тогда он с Рымашевским сел в новую попутку. Но ее остановили через 5−7 км сотрудники ДПС. Девушку-водителя отпустили только под заверения, что политики поедут с правоохранителями в Березовский РОВД. Теперь им заявили, что они в розыске, не уточнив, по какому делу. В Березе дежурный, по словам Рымашевского, писал «полстраницы объяснений» о том, как политики выехали из Минска и как их задерживали. Акция в Бресте к тому времени уже завершилась.

Попытка диалога от власти

Несмотря на выходной день, протестующих впервые пригласили к диалогу городские власти. К митингу на ступеньки здания мэрии вышел ее зампред Сергей Жуков. Он позвал протестующих в актовый зал исполкома, часть из них откликнулась на приглашение. Там их ждал глава города Александр Рогачук.





Диалог не получился. Городские власти попытались успокоить сотню пришедших в актовый зал участников марша. Собравшимся озвучили статистику — количество разосланных извещений, «тунеядцев», освобожденных от налога, а также рассказали, что декрет дополнен «огромным перечнем лиц, которые освобождены от уплаты налога».

Люди требовали отменить декрет и освободить задержанных активистов, поддерживали друг друга аплодисментами.

Шествие ведут знатоки анархисты

После ухода части протестующих в мэрию оставшиеся на площади недовольные стояли на месте недолго. Молодые анархисты в масках повели шествие к ЦУМу. И марш пошел за ними.





Анархисты часто присоединяются к акциям протеста в Минске, они держатся вместе, держат свои растяжки и закрывают лица. Так было и год назад на акциях предпринимателей, так и 17 февраля на «Марше рассерженных белорусов». Но в Бресте они по факту возглавили колонну. Вероятно, сказались превентивные задержания оппозиционеров и то, что местный активист ОГП, который вел митинг до этого, пошел на встречу протестующих с мэром.

Трехкратное разрастание марша на шествии

Журналисты, работающие на акциях протеста, знают, что, если после митинга начинается шествие, число участников на нем вырастает. Обычно — не больше чем в полтора раза. Происходит это за счет прохожих, которые захотели присоединиться, опоздавших на митинг или сознательно пришедших именно на шествие.

В Бресте, судя по оценкам журналистов разных СМИ, число участников митинга у мэрии было около 300, на шествии оно превысило 1000. Демонстранты даже перекрыли проспект Машерова.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Мы не знаем, как объяснить эти особенности протестной активности в Бресте, но, судя по вееру подготовительных мер, местные власти и силовики о чем-то догадывались.