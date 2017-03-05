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Брестскую активистку выпустили из психоневрологического диспансера

06.03.2017 16:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Брестскую Активистку «Молодой Беларуси» Наталью Папкову отпустили из психоневрологического диспансера, куда ее поместили с санкции прокурора накануне «Марша нетунеядцев». Об этом она сама рассказала TUT.BY.


Наталья в центре с флагом. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

По словам Папковой, ее задержали в пятницу по санкции прокурора Бреста из-за того, что ее соседи якобы сообщили о планах активистки покончить жизнь самоубийством. Папкова эти домыслы категорически отрицает.

— Там мяне, дзякуй богу, нічым не лячылі, ніякіх лекаў не давалі. Я галадоўку аб’явіла, таму толькі ваду піла. Нічога не адбывалася. Учора ўзялі аналізы. Сення зрабілі нейкія псіхалагічныя тэсты.

Поскольку санкция прокурора была только на принудительное обследование, активистку в 14.00 выпустили из диспансера. Раньше она сталкивалась с системой психиатрической помощи только при разводе родителей, когда ей было 18 лет, и она попала в этот же диспансер с нервным срывом.

Папкова объясняет свое задержание попыткой не допустить ее участия в «Марше нетунеядцев» в Бресте в воскресенье. Она была одним из организаторов акции.

Марш, напомним, получился массовым. В нем приняло участие более 1000 брестчан. Часть из них принял мэр города Александр Рогачук. Нескольких активистов и лидеров оппозиции задержали превентивно, некоторых — после акции.

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Теги: Брест
 
 
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По словам Папковой, ее задержали в пятницу по санкции прокурора Бреста из-за того, что ее соседи якобы сообщили о планах активистки покончить жизнь самоубийством.

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