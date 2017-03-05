МИНСК, 6 мар — Sputnik. Белорусская делегация во главе с премьер-министром Андреем Кобяковым прибыла в Кыргызстан для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 7 марта, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.



© Sputnik / Виктор Толочко Кобяков поедет в Бишкек на заседание межправсовета ЕАЭС

В международном аэропорту Манас Кобякова встретил вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков.

Как ранее сообщал Sputnik, в повестку межправсовета ЕАЭС включено 12 вопросов. Планируется, что главы правительств обсудят состояние взаимной торговли в 2015-2016 годах, сферы экономики, обладающие интеграционным потенциалом в ЕАЭС, и меры, направленные на его использование, а также возможности устранения препятствий в развитии внутреннего рынка Союза.

Кроме того, будут согласованы совместные прогнозы развития АПК, балансы спроса и предложения по основным видам сельхозпродукции и продовольствия на 2017 год.

Также на рассмотрение вынесен вопрос об организации в странах ЕАЭС производства аналогов выпускаемых в третьих странах комплектующих для машин и оборудования для сельского хозяйства. Главы правительств обсудят меры по развитию экспорта на рынки третьих стран сельхозтехники и оборудования, производимых в государствах ЕАЭС.