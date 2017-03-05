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Кобяков прилетел в Бишкек на межправсовет ЕАЭС

06.03.2017 16:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар — Sputnik. Белорусская делегация во главе с премьер-министром Андреем Кобяковым прибыла в Кыргызстан для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 7 марта, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана. 

Кобяков прилетел в Бишкек на межправсовет ЕАЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
Кобяков поедет в Бишкек на заседание межправсовета ЕАЭС

В международном аэропорту Манас Кобякова встретил вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков.

Как ранее сообщал Sputnik, в повестку межправсовета ЕАЭС включено 12 вопросов. Планируется, что главы правительств обсудят состояние взаимной торговли в 2015-2016 годах, сферы экономики, обладающие интеграционным потенциалом в ЕАЭС, и меры, направленные на его использование, а также возможности устранения препятствий в развитии внутреннего рынка Союза. 

Кроме того, будут согласованы совместные прогнозы развития АПК, балансы спроса и предложения по основным видам сельхозпродукции и продовольствия на 2017 год.

Также на рассмотрение вынесен вопрос об организации в странах ЕАЭС производства аналогов выпускаемых в третьих странах комплектующих для машин и оборудования для сельского хозяйства. Главы правительств обсудят меры по развитию экспорта на рынки третьих стран сельхозтехники и оборудования, производимых в государствах ЕАЭС.    

 
Теги: Минск
 
 
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У трапа самолета белорусского премьера встречал заместитель главы правительства Кыргызстана. Основные мероприятия саммита намечены на 7 марта.

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