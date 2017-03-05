Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак 6 марта провел пресс-конференцию, на которой рассказал о планах и перспективах развития сферы транспорта в стране. В частности, речь шла о тарифах и пошлинах, дорогах и транзите, а также о возможности привлечения в страну лоукостов.

Пошлины на экологические авто могут обнулить

Так, Минтранс направил в заинтересованные госорганы проект указа об обнулении таможенных пошлин на ввоз автомобилей экологического класса Евро-6. Уже получено согласие рядом госорганов, но «но осталось одно разногласие с Минпромом», который должен представить свою окончательную позицию до 18 марта, передает БелТА .

Анатолий Сивак признал, что распределение госпошлины за выдачу разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в Беларуси необходимо совершенствовать. По его словам министра, ведомство намерено найти справедливый вариант распределения средств между республиканскими и местными автодорогами. Он отметил, что в первый год взимания пошлины она распределялась между регионами исходя из доли количества дорог. Потом механизм был пересмотрен, и пошлина стала распределяться по формуле, которая учитывает количество автомобилей и дорог, но сегодня и эта формула подвергается критике.

Вместе с тем министерство не планирует инициировать изменения механизма уплаты пошлины, заявил Сивак. Говоря о предложении включить дорожный сбор в цену топлива , он подчеркнул, что железнодорожный и водный транспорт, сельскохозяйственные машины не используют дорожную сеть, хотя расходуют много топлива. Таким образом, по его словам, нынешний механизм уплаты дорожного сбора хоть и не идеален, но более справедлив, чем другие варианты.

Министр пообещал составить перечень местных автодорог для приоритетного ремонта и реконструкции к 2020 года. Разработкой перечня занимается рабочая группа, созданная по распоряжению премьер-министра. Вместе с тем, по его словам, ускорение ремонта местных автодорог возможно только за счет кредитных ресурсов, т.к. приоритеты развития отрасли заложены в двух госпрограммах и выделение дополнительных средств не предусмотрено. «Эта тема станет предметом разговора в правительстве», - сказал он.

Анатолий Сивак отметил, что госпрограммой по развитию и содержанию автодорог на 2015-2019 годы планируется провести модернизацию автодорог с повышением их несущей способности до 11,5 т на одиночную ось; реконструкцию и возведение по параметрам I категории автодорог, соединяющих Минск с областными центрами, а также других грузонапряженных участков с доведением их до международных стандартов; устройство усовершенствованного покрытия на всех гравийных участках республиканских дорог; реконструкцию и капитальный ремонт мостов и путепроводов, в первую очередь требующих проведения ремонтных работ или реконструкции по результатам диагностики, с доведением их параметров до требований технических нормативных правовых актов.

Также рассматривается возможность сокращения сроков реконструкции автодороги М6 Минск-Гродно на год. Однако «это во многом будет зависеть от подрядчика, чтобы в экономическом плане не создавать проблем», сказал министр.

Всего на нужды республиканской сети автодорог в 2017 году будет направлено около 400 млн долларов.

Минтранс не против лоукостов

Министр пообещал способствовать приходу в Беларусь лоукостов. «На сегодняшний день, насколько я понимаю, по принципам лоукостов работает наш маршрут Минск-Жуковский. Если у того или иного перевозчика будет желание здесь открыть маршрут на принципах лоукост-компаний, не вижу никаких препятствий. У нас для этого нет юридических препон. Мы, наоборот, будем этому способствовать», - сказал он.

Говоря об авиатранспорте, Анатолий Сивак также рассказал, что работы по строительству второй взлетно-посадочной полосы в 2017 году в Национальном аэропорту «Минск» планируется выполнить на 50%. По его словам, Минтранс определился с источниками финансирования, взлетно-посадочная полоса будет построена за два года. На это планируется потратить 250 млн долларов вместо запланированных ранее 600 млн.

Кроме того, в этом году запланирован вынос авиаремонтного завода с территории аэропорта Минск-1 в район Национального аэропорта. Сейчас решаются вопросы строительства цеха, а в ближайшее время часть объектов будет введена в эксплуатацию.

Также в этом году БЖД должна закончить работы по электрификации вильнюсского направления.

Вторая МКАД платной не станет

Анатолий Сивак отметил, что резких решений по увеличению количества платных дорог в Беларуси не будет. «Есть ситуации, когда мы долго реконструируем дорогу, приводим ее в порядок. Тогда она становится платной. Каких-то резких решений не будет. На сегодняшний день процесс достаточно медленный», - сказал он, подчеркнув, что реализация первых инвестпроектов по взиманию платы за проезд по отдельным автодорогам себя оправдала и сегодня они приносят в бюджет чистый доход.

Министр также сообщил, что плату за проезд по второй МКАД вводить не планируется. Таких планов, по его словам, нет.

Минтранс продвигает либерализацию автоперевозок в ЕАЭС

Минтранс выступает за дальнейшую либерализацию автоперевозок в ЕАЭС, сообщил министр. «В рамках единого пространства либерализовано все, за исключением каботажных перевозок. При этом уже подписана дорожная карта, но робкое движение у нас есть только с Россией, где мы уже в этом году сможем осуществлять разовые каботажные перевозки», - сказал он.

По его словам, речь идет только о автомобилях, которые доставили груз на территорию соседней страны и возвращаются в Беларусь, однако другие страны-участницы ЕАЭС это решение пока не поддержали.

Что касается организации перевозок в/из третьих стран на территории ЕАЭС, то стороны договорились в течение года подготовить исследование, «как нам в этом отношении поступать». Минск выступает за скорейшую либерализацию в ЕАЭС по всем видам транспорта, в связи с тем, что интересы Беларуси как небольшой страны сосредоточены на работе в транспортном пространстве других стран. «Но там пересекаются интересы наших соседей, поэтому здесь также может работать только режим переговоров», - резюмировал Анатолий Сивак.

Министерство также готовит предложения по упрощению условий работы для транспортного бизнеса в Беларуси. Планируется отменить или упростить около 250 нормативных актов для транспортного бизнеса. Уже на этой неделе планируется отменить около 20 нормативных актов.

Среди предложений министерства – отменить плановых проверок автотранспортного бизнеса. Предлагается оставить только проверки, которые ведутся по фактам происшествий, где были установлены проблемы со здоровьем или жизнью пассажиров. Также предлагается смягчить требования к перевозчикам в части лицензий, поскольку сейчас перевозчик лишается лицензии «не во всех случаях это оправданно».

Министр отметил, что организации Минтранса в 2016 году обеспечили экспорт услуг почти на 2 млрд долларов, а в целом транспортные услуги по стране составили около 3 млрд долларов. Экспорт услуг у организаций министерства вырос на 1,2%.

Проезд дорожать не должен