Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц пригласил главу Россельхознадзора Сергея Данкверт посетить нашу страну. Вот только в российском ведомстве такому приглашению не обрадовались.

Глава белорусского Минсельхозпрода Леонид Заяц дал большое интервью российскому порталу РИА «Новости». Касалось интервью белорусских продуктов и последних событий, связаных с многочисленныхми запретами и претензиями к белорусской продукции со стороны Россельхознадзора.

Леонид Заяц не смог ответить на вопрос, когда пройдет совместная коллегия Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России: стороны так и не смогли согласовать дату.

Министр также отметил, что белорусская продукция поставляется в десятки стран мира, и ни из одной не приходят претензии по качеству товаров. Недовольство, причем почти постоянное, выражает лишь российская сторона. При этом в России то и дело всплывает контрафакт под известными белорусскими брендами, и впоследствии вину за некачественный товар возлагают на Беларусь. Раскритиковал министр и методику исследования молока на предмет в нем сухих компонентов, которая используется Россельхознадзором. Заяц подчеркнул, что данная методика не принята нигде и является «надуманной».

«Мы договаривались не об этом, и не для этого создавали Союзное государство. Как прописано в документах Союзного государства, перемещение рабочей силы, товаров должно быть беспрепятственным. Надо доверять компетентным службам друг друга. Если мы поставляем свой продукт на российский рынок, то необходимо доверять соответствующим службам Республики Беларусь, как мы доверяем сегодня службам ветеринарного контроля Российской Федерации. Если будет такое доверие, то у нас не будет и таких проволочек в поставках продукции», - отметил Заяц.

На вопрос о том, почему глава Россельхознадзора Сергей Данкверт боится приезжать в Беларусь и может ли он не опасаться за свою свободу, Заяц ответил так: в Беларуси Данкверта очень ждут для налаживания отношений в сфере поставок. На вопрос о том, будет ли гарантирована безопасность Данкверта, Заяц ответил, что его в целости и сохранности отправят после визита на родину в РФ.

Вскоре после того, как было опубликовано интервью, появился комментарий и Россельхознадзора. Как рассказала журналистам пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано, Данкверт в Беларусь не поедет.

«Нет, однозначно мы не собираемся туда (в Беларусь — ред.), более того, не совсем понятно, к чему они приглашают, Данкверт как не собирался туда ехать до высказывания Лукашенко, так и сейчас не собирается, у нас нет причин туда ехать», - подчеркнула Мелано.

Напомним, что 3 февраля Александр Лукашенко поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси. Уже 1 марта министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич сообщил, что п роверка по ограничению поставок белорусской продукции на рынки России в самом разгаре.

Российское ведомство 9 февраля отложило свой визит в Беларуси из-за опасений провокаций со стороны белорусской стороны. Беларусь, в свою очередь, гарантировала россиянам полную безопасность.