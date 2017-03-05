Новый резидент свободной экономической зоны «Брест» будет выпускать кемпинговый газ, который туристы смогут использовать для обогрева и приготовления пищи, сообщил начальник управления внешнеэкономических связей и экономразвития администрации СЭЗ Алексей Лачимов.



Фото: www.fez.brest.by

В качестве нового резидента СЭЗ зарегистрировано ООО «Завод АллуАр» с немецким капиталом. Продукция для туристов будет выпускаться в емкостях объемом 400 мл. Согласно бизнес-плану, объем инвестиций составит более 600 тыс. евро. Готовую продукцию предполагается отправлять на экспорт в страны Евросоюза. На новом предприятии создадут 50 рабочих мест.

Это уже второй резидент, зарегистрированный с начала года в свободной экономической зоне. В начале февраля в состав брестской инвестиционной площадки вошла польско-украинская компания МОТ, которая планирует наладить производство металлоизделий.

В СЭЗ «Брест» отмечают рост инвестиционной активности. «В первую очередь на это повлиял ряд принятых государством дополнительных налоговых льгот для резидентов СЭЗ. Также расширились территории, где наши потенциальные партнеры могут организовать свою деятельность. Деловые круги, в частности из России, Польши, Украины, интересуются возможностью реализации своих инвестиционных проектов», — отметил Алексей Лачимов.

Администрация СЭЗ «Брест» для привлечения потенциальных партнеров составила план выездных мероприятий на год. Так, в ближайшее время представители свободной экономической зоны побывают с деловыми визитами в Польше, Германии, Украине, презентуют инвестиционные возможности СЭЗ на белорусско-итальянских экономических форумах в Минске и Милане. Также ожидается приезд в Брест делегаций бизнесменов из Украины и Польши, заинтересованных в реализации проектов на этой инвестиционной площадке.