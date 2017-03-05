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В офисе коалиции демсил в Орше проходит обыск

06.03.2017 21:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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В офисе коалиции демократических сил на улице Красноармейской, 13 в Орше проходит обыск. Сотрудники милиции и Следственного комитета пришли сюда вечером 6 марта, сообщил TUT.BY местный демократический активист Игорь Казмерчак.

«Сейчас в офисе на Красноармейской проходит обыск, он уже, вероятно, подходит к финалу. Представители милиции и Следственного комитета описывают и запаковывают аппаратуру: системные блоки, принтеры, картриджи и все, что относится к копировальной технике», — рассказал Игорь Казмерчак.

По его словам, в офисе сегодня собралось около 15 человек — представителей различных демократических организаций: «Мы решили обсудить текущие дела. Вскоре в дверь постучали милиционеры. А позже приехали и сотрудники Следственного комитета. Правоохранители вели себя корректно, однако объявили, что в помещении пройдет обыск. Показали постановление, нашли понятых. Всех людей, находившихся в офисе, попросили выйти на улицу».

Собеседник TUT.BY связывает обыск с «Маршем нетунеядцев» против декрета президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Планируется, что акция пройдет в Орше 12 марта.

 
 
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Оршанские активисты связывают обыск с "Маршем нетунеядцев" против декрета президента № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Планируется, что акция...

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