﻿ "Колькі гэта каштавала?" Сенатор Марзалюк подозревает Минкульт в коррупции по Куропатам. 21.by
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"Колькі гэта каштавала?" Сенатор Марзалюк подозревает Минкульт в коррупции по Куропатам

06.03.2017 23:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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С неожиданно резкой критикой Министерства культуры по ситуации в Куропатах выступил член Совета Республики Игорь Марзалюк. На ток-шоу «Дело принципа» на телеканале ОНТ сенатор заподозрил министерство в коррупции и заявил, что делом должен заняться Следственный комитет.


Часть передачи была посвящена протестам против строительства бизнес-центра и палаточному лагерю у Куропат.

— Тут ёсць прамая віна Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. У 2004 годзе была зацверджана ахоўная зона вакол урочышча Курапаты. З улікам праведзеных афіцыйных праверак, раскопак археалагічных былі высветлены межы гэтай зоны. Яны былі афіцыйна зацверджаны пастановай Савета міністраў. У меня проста пытанне — колькі каштавала памяняць межы ахоўнай зоны?

Марзалюк отметил, что это не значит, что на месте строительства бизнес-центра, против которого протестовал «Молодой фронт», были захоронения.

— Але мне цікава, хто надавіў на Міністэрства культуры. Фармальна вінаваты той, хто прыняў рашэнне. Я не веру ў альтруізм. Я думаю, што гэта пытанне да Следчага камітэта.

В целом все участники передачи, включая провластных политологов и ведущего Вадима Гигина, признали, что стране нужно увековечить память сталинских репрессий в Куропатах. Редкие дискуссии шли лишь о том, расстреливали на этом месте только советские власти или еще и нацисты.

Затем собравшиеся, среди которых не было представителей оппозиции или критически настроенных к власти экспертов, перешли к обсуждению протестов «Молодого фронта». Все сошлись на том, что активисты спекулируют на памяти жертв репрессий. Также были призывы свернуть «политическую либерализацию» в стране, не давать «приватизировать тему Куропат» и признать «Молодой фронт» экстремистской организацией.

Напомним, после двух недель протестов и установки палаточного лагеря у места строительства бизнес-центра, руководство компании-застройщика ООО «Белреконструкция» заявило, что не будет продолжать стройку на этом объекте. Все работы прекратили еще в понедельник.

Куропаты — лесное урочище на северо-востоке Минска, где были обнаружены массовые захоронения расстрелянных в конце 1930-х — начале 1940-х годов. Количество жертв до сих пор остается точно не известным, но, по официальным данным, может достигать нескольких тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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С неожиданно резкой критикой Министерства культуры по ситуации в Куропатах выступил член Совета Республики Игорь Марзалюк.

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