Следы последних уличных акций в Беларуси ведут за границу. Именно там организатор одной из них — Николай Статкевич — получал финансирование. Людям, которые по призыву политика выходят на улицу, при этом отводится роль массовки, их просто используют «втемную». Об этом заявили в программе «Специальный репортаж» на телеканале «Беларусь 1».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По мнению авторов репортажа, выпавший из «уличной обоймы» оппозиционер Николай Статкевич пытается отвоевать себе место во главе колонны, а для своего возвращения использует недовольство народа декретом о тунеядцах.

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Как говорится в сюжете, финансировала его акцию 17 февраля «фейковая структура „Европейская Беларусь“, с представителями которой — Дмитрием Бондаренко, Николаем Санниковым, Натальей Радиной и другими — Статкевич особенно сблизился в последнее время». По мнению авторов сюжета, у организаторов марша и его спонсоров взаимный интерес: Санников за границей никто, никто без поддержки и Статкевич в Беларуси. «Гешефт прост — мы даем тебе деньги, ты организуешь протест, который вместе мы и возглавим», — делают вывод авторы.

В качестве доказательств в репортаже звучат записи телефонных разговоров (источник получения этих данных создатели фильма не указывают.) Один из них — между Статкевичем и одним из лидеров «Европейской Беларуси» Дмитрием Бондаренко.

— … На несколько тысяч больше… Нужно на всякий случай больше. Нужны технологии, реклама в соцсетях. Целая проблема была «обилетить» 160 иногородних. Кто-то платит деньги, кто-то ведет переговоры.

— Может, стоит поискать деньги и в других местах, какую-то часть, может, получилось бы. Собираемся тратить свои деньги.

«Речь о деньгах на проезд, о которых говорят по телефону, доказывает, что картинка народного протеста имеет свою режиссуру», — отмечают авторы фильма.

Еще один из «спонсоров» Статкевича — «белорусский бизнесмен с криминальным прошлым Александр Сманцер, осевший в Украине».

В сюжете показаны фотографии Сманцера и Статкевича, указано, что они были сделаны 17 февраля в одном из ресторанов в Киеве. Опять звучит запись перехвата разговора, который состоялся уже после встречи.

— Коля, чего ты звонил?

— Хотел тебе еще раз сказать спасибо. Конечно, был очень большой риск, что несанкционированная акция в центре Минска и регионах… Люди из провинции очень боятся. Конечно, мы брали с запасом, но без тебя было бы невозможно. Даже получалось экономия. Ну даже 20 долларов на билеты — да там полтысячи хватит реально.

Через весь сюжет его авторы проводят параллели между нынешними белорусскими протестами и украинским Майданом. И указывают, что не случайно принимают участие в акциях анархисты — «у них есть опыт, а за свои выступления они получают до 500 долларов».

«Свои лица они прячут потому, что за плечами анархистов целый шлейф темных дел», — звучит в сюжете. Авторы утверждают, что накануне 3 июля 2014 года в Бобруйске был задержан «анархист Сергей Романов» с 155 граммами тротила в рюкзаке. Он отправлялся в Минск на празднование Дня Независимости.

«Кто даст гарантию, что анархисты с коктейлями Молотова не устроят в Минске вторую Одессу?» — задаются вопросом авторы.

«…Декрет — это лишь предлог, и День Воли — тоже предлог. Просто им не нравится, что у нас мирно и спокойно», — подытоживают авторы репортажа.

В качестве приглашенных экспертов создатели привлекли политологов с Украины: Владимир Корнилов — донецкий политолог и историк, ранее он был директором украинского филиала Института стран СНГ, ныне возглавляет Центр евразийских исследований; Константин Бондаренко — председатель правления Института украинской политики и Фонда «Украинская политика» и руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. В фильме они рассказывают о смене власти в Украине и о том, кто получил от этого дивиденды, а также как происходящее в Беларуси напоминает начало событий на Майдане.

Авторы фильма также пообщались с известным литовским политологом и антифашистом Гедрюсом Грабаускасам, который выразил мнение, что вернувшиеся с Украины в Беларусь участники боевых действий «могут попытаться совершить подобные Майданы».

В 25-минутном фильме-расследовании белорусского телевидения непосредственно «акциям протеста и переговорам Статкевича уделено 12 минут. Оставшиеся 13 минут занимают нарезки событий на Майдане и в Одессе, а также описание белорусских фигурантов участников АТО в Украине.

« Марш рассерженных белорусов », на который позвал соотечественников Николай Статкевич, прошел в белорусской столице 17 февраля. Мероприятие стало неожиданно массовым как для власти, так и для оппозиции — в нем приняли участие более двух тысяч человек. Он положил начало протестным акциям, которые проходят по всей стране.