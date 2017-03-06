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В Витебской области создали Совет демократических организаций и неравнодушных граждан

07.03.2017 09:08 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Витебской области создали Совет демократических организаций и неравнодушных граждан. В него вошли представители пяти партий и движений, а также два беспартийных человека, сообщает сайт общественного объединения «Рух «За свабоду».

Документ подписали региональный координатор «Руха «За свабоду» Леонид Горовой, координатор оргкомитета БХД по области Татьяна Северинец, председатель областной организации Партии БНФ Константин Смоликов, председатель оргкомитета по созданию профсоюза предпринимателей Ирина Яскевич, представитель партии «Справедливый мир» Вадим Кузьмин, беспартийные Леонид Олехнович и Николай Качурец.

По словам авторов заявления, «основанием для создания координационного Совета стал рост протестных настроений в обществе в связи с неконституционным декретом № 3, несправедливыми действиями по изменению пенсионной системы, отдаленностью от народа власти через отсутствие в стране свободных, тайных и открытых выборов и реального местного самоуправления, ростом безработицы и падением жизненного уровня».

Совет разделяет возмущение жителей региона, которые 26 февраля выразили протест многотысячным маршем в центре Витебска и предлагает властям начать общенациональный диалог.

Первая акция, ответственность за которую примет на себя Совет, будет «Марш нетунеядцев» в Витебске на следующей неделе. Протестующие намерены пройти от площади Победы к облисполкому, где передадут властям заявление об отмене декрета № 3.

25 марта представители Совета также планируют отметить День Воли.

 
Теги: Витебск
 
 
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Совет разделяет возмущение жителей региона, которые 26 февраля выразили протест "против антинародной политики многотысячным маршем в центре Витебска".

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