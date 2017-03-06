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Золотовалютные резервы Беларуси на 1 марта впервые за два года превысили 5 млрд долларов
07.03.2017 09:32 — Новости Экономики | Tut.by
Золотовалютные резервы Беларуси в международном определении на 1 марта 2017 г., по предварительным данным, составили 5,022 млрд долларов (в эквиваленте), сообщила пресс-служба Нацбанка. С февраля 2015 года ЗВР были ниже 5 млрд долларов.
За февраль золотовалютные резервы выросли на 37,3 млн долларов (на 0,7%) после роста в январе 2017 года на 57,8 млн (на 1,2%). С начала 2017 года прирост резервов составил 95,1 млн долларов (1,9%).
В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 марта составил 5,608 млрд долларов, увеличившись за февраль на 214,2 млн долларов (на 4%) после роста в январе на 209,2 млн долларов (на 4%). За январь-февраль резервы в национальном определении выросли на 423,4 млн долларов, или на 8,2 процента.
Увеличению золотовалютных резервов в феврале способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, увеличение стоимости золота на международном рынке драгоценных металлов, а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.
Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.
В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в международном определении
Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов не менее чем на 500 млн долларов.
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С февраля 2015 года ЗВР были ниже 5 млрд долларов.
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