Золотовалютные резервы Беларуси в международном определении на 1 марта 2017 г., по предварительным данным, составили 5,022 млрд долларов (в эквиваленте), сообщила пресс-служба Нацбанка. С февраля 2015 года ЗВР были ниже 5 млрд долларов.

За февраль золотовалютные резервы выросли на 37,3 млн долларов (на 0,7%) после роста в январе 2017 года на 57,8 млн (на 1,2%). С начала 2017 года прирост резервов составил 95,1 млн долларов (1,9%).

В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 марта составил 5,608 млрд долларов, увеличившись за февраль на 214,2 млн долларов (на 4%) после роста в январе на 209,2 млн долларов (на 4%). За январь-февраль резервы в национальном определении выросли на 423,4 млн долларов, или на 8,2 процента.

Увеличению золотовалютных резервов в феврале способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, увеличение стоимости золота на международном рынке драгоценных металлов, а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в международном определении увеличились на 751,4 млн долларов (на 18%), до 4,927 млрд долларов, на 1 января 2017 г.

Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов не менее чем на 500 млн долларов.