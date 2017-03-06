МИНСК, 7 мар — Sputnik. Золотовалютные резервы Беларуси на 1 марта 2017 года превысили пять миллиардов долларов, сообщили Sputnik в Национальном банке страны.

По данным НБРБ, золотовалютные резервы, рассчитанные по стандартам МВФ, на 1 марта 2017 года, по предварительным данным, составили 5 миллиардов 22,3 миллиона долларов. За февраль они выросли на 37,3 миллиона долларов (на 0,7%) после роста в январе 2017 года на 57,8 миллионов долларов (на 1,2%). С начала 2017 года прирост резервов составил 95,1 миллионов долларов (1,9%).

ЗВР Беларуси, рассчитанные по национальным стандартам, на 1 марта 2017 года составили 5 миллиардов 608,4 миллиона долларов, увеличившись за февраль на 214,2 миллиона долларов (на 4%) после роста в январе 2017 года на 209,2 миллионов долларов (на 4%). За январь-февраль резервы в национальном определении выросли на 423,4 миллиона долларов, или на 8,2%.

"Последовательное и поступательное увеличение золотовалютных резервов идет с февраля 2016 года. В последний раз уровня 5 миллиардов долларов ЗВР достигали на начало 2015 года, потом происходило их снижение, и лишь с февраля минувшего года начался плавный и уверенный рост", — отметили в Нацбанке.

Там пояснили, что увеличению золотовалютных резервов в феврале способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином валютных облигаций, покупка НБРБ валюты, а также рост стоимости золота на международном рынке. Свое влияние оказали и нефтяные пошлины, поступающие в белорусский бюджет.

Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

В 2016 году ЗВР Беларуси по стандартам МВФ увеличились на 751,4 миллион долларов, или на 18% и на 1 января составили 4 миллиарда 927,2 миллиона долларов.

Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост ЗВР не менее чем на 500 миллионов долларов.