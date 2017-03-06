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Президент подписал указ о госрегулировании в сфере экспортного контроля

07.03.2017 10:48 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №49 "О государственном регулировании в области экспортного контроля", сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Президент подписал указ о госрегулировании в сфере экспортного контроля
© Sputnik Алексей Филиппов
Беларусь в 2016 году заработала на транзите 3 миллиарда долларов

Там пояснили, что указ подписан в целях приведения законодательных актов в соответствие с законом Беларуси от 11 мая 2016 года "Об экспортном контроле". 

"Указом утверждены основополагающие положения о порядке экспортного контроля, в которых уточняется порядок предоставления права на осуществление посреднической деятельности, конкретизируются права спецэкспортеров и иных обладателей свидетельств на осуществление посреднической деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг)", — пояснили в пресс-службе.

Определяется также порядок оценки возможностей заявителя осуществлять внешнеторговую либо посредническую деятельность в отношении специфических товаров (работ, услуг), конкретизируется перечень документов, представляемых заявителями, детализируется порядок переоформления документов в случаях реорганизации юридического лица. 

Во исполнение требований названного закона полномочия межведомственного органа по экспортному контролю возложены указом на Межведомственную комиссию по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю при Совете Безопасности Республики Беларусь, а полномочия специально уполномоченного органа в области экспортного контроля — на Государственный военно-промышленный комитет.    

 
Теги: Минск
 
 
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Осуществлять экспортный контроль будет межведомственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю при Совете безопасности.

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