МИНСК, 7 мар — Sputnik. Проблемы в двусторонних отношениях Москвы и Минска влияют на участие Беларуси в интеграционных процессах, сказал премьер-министр республики Андрей Кобяков на заседании Евразийского межправсовета в Бишкеке.



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Беларусь и РФ уже больше года не могут согласовать условия поставки газа в республику, из-за разного подхода к вопросам ценообразования газовый долг Минска уже достиг 660 миллионов долларов. На фоне неплатежей Беларуси РФ сократила поставки нефти в республику.

"Проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах",- сказал Кобяков.

Премьер подчеркнул, что в Беларуси считают: белорусско-российские соглашения не исполняются.

"Мы вынуждены констатировать, что сегодня не исполняется двусторонняяя нормативно-правовая база (с Россией — Sputnik), которая была создана не в отрыве, а как раз в тесной взаимосвязи с многосторонними договоренностями в Евразийском экономическом союзе. Причем проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах", — добавил он.



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Белорусский премьер подчеркнул, что в Минске не разделяют "эти два трека" — двустронний и многосторонний, "потому что проблемы в двусторонних отношениях влияют искажающе на евразийскую интеграцию".

Глава правительства отметил, что Беларусь выражает крайнюю озабоченность в связи с тем, что нефтегазовый спор с РФ до сих пор не урегулирован, двусторонние и многостронние условия поставок энергоносителей невыполняются, а Евразийская экономическая комиссия на этом фоне бездействует.

"Беларусь при подписании договора о Евразийском экономическом союзе в мае 2014 года обращала внимание в своем заявлении, что будет добросовестно выполнять свои обязательства в рамках договора при условии, что на двусторонней и трехсторонней основе будут достигнуты конкретные договоренности о снятии барьеров, ограничений и изъятий в торговле отдельными видами товаров и оказании отдельных видов услуг, в первую очередь в отношении энергоносителей, продукции сборочных производств и других чувствительных позиций", — напомнил премьер-министр.