Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 49 о госрегулировании в области экспортного контроля, сообщила пресс-служба главы государства.

Документ принят для приведения законодательных актов в соответствие с законом об экспортном контроле от 11 мая 2016 года.

Указом утверждены основополагающие положения о порядке экспортного контроля, в которых уточняется порядок предоставления права на осуществление посреднической деятельности, конкретизируются права спецэкспортеров и других обладателей свидетельств на осуществление посреднической деятельности в отношении специфических товаров, работ и услуг.

Определяется также порядок оценки возможностей заявителя осуществлять внешнеторговую или посредническую деятельность в отношении специфических товаров и услуг; конкретизируется перечень документов, представляемых заявителями; детализируется порядок переоформления документов в случаях реорганизации юрлица.

Полномочия межведомственного органа по экспортному контролю указом возложены на Межведомственную комиссию по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю при Совете безопасности, а полномочия специально уполномоченного органа в области экспортного контроля — на Государственный военно-промышленный комитет.