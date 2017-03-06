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Кобяков: Беларусь выражает крайнюю озабоченность из-за проблем в нефтегазовой сфере с Россией
07.03.2017 11:08 — Новости Экономики | Tut.by
Проблемы в отношениях с Россией влияют на участие Беларуси в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза. Об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Евразийского межправительственного совета, который проходит в Бишкеке, сообщает
«Мы вынуждены констатировать, что сегодня не исполняется двусторонняяя нормативно-правовая база (с Россией. — Прим. редакции), которая была создана не в отрыве, а как раз в тесной взаимосвязи с многосторонними договоренностями в Евразийском экономическом союзе, — сказал Андрей Кобяков. — Причем проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах. Мы не разделяем эти два трека — двусторонний и многосторонний — потому что проблемы в двусторонних отношениях влияют искажающе на евразийскую интеграцию».
Премьер-министр отметил, что Беларусь выражает крайнюю озабоченность в связи с сохраняющейся неурегулированностью с российской стороной проблем в нефтегазовой сфере, несоблюдением двусторонних и многосторонних договоренностей по условиям поставок энергоносителей и бездействии на этом фоне евразийской экономической комиссии.
«Беларусь при подписании договора о Евразийском экономическом союзе в мае 2014 года обращала внимание в своем заявлении, что будет добросовестно выполнять свои обязательства в рамках договора при условии, что на двусторонней и трехсторонней основе будут достигнуты конкретные договоренности о снятии барьеров, ограничений и изъятий в торговле отдельными видами товаров и оказании отдельных видов услуг, в первую очередь в отношении энергоносителей, продукции сборочных производств и других чувствительных позиций», — напомнил премьер-министр.
В ответ на это, как сообщает
Напомним, Андрей Кобяков
Нефтегазовый конфликт между странами обострился в прошлом году после мирового падения цен на энергоносители. Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. До этого цена на газ для Беларуси составляла 132 доллара за 1000 кубометров. В начале февраля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь
С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович
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Проблемы в двусторонних отношениях Москвы и Минска влияют на участие Беларуси в интеграционных процессах, сказал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.
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