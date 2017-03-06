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ЗВР Беларуси превысили 5 млрд долларов
07.03.2017 11:20 — Новости Экономики | БДГ
Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД Международного валютного фонда на 1 марта составили 5,022 млрд долларов в эквиваленте, увеличившись за февраль на 37,3 млн долларов (на 0,7%) и на 95,1 млн долларов (1,9%) с начала года.
В Национальном банке
В 2016 году ЗВР увеличились на 751,4 млн долларов (на 18%) до 4,927 млн долларов в эквиваленте. А на 2017 год основными направлениями денежно-кредитной политики предусмотрен рост ЗВР не менее чем на 500 млн долларов.
Напомним, что в январе в сумму заранее установленных, уже запланированных и расписанных чистых затрат активов в иностранной валюте – предстоящих расходований ЗВР и прочей валютной ликвидности на обслуживание внешнего и внутреннего государственного долга и по другим операциям, требующих расхода иностранной валюты -
Между тем январь в Восточной Европе
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Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД Международного валютного фонда на 1 марта составили 5,022 млрд долларов в эквиваленте, увеличившись за февраль на...
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