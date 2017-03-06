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ЗВР Беларуси превысили 5 млрд долларов

07.03.2017 11:20 — Новости Экономики | БДГ  
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Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД Международного валютного фонда на 1 марта составили 5,022 млрд долларов в эквиваленте, увеличившись за февраль на 37,3 млн долларов (на 0,7%) и на 95,1 млн долларов (1,9%) с начала года.

В Национальном банке отметили, что росту ЗВР в феврале способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций в иностранной валюте, покупка Нацбанком валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, рост стоимости золота на международном рынке и поступления от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

В 2016 году ЗВР увеличились на 751,4 млн долларов (на 18%) до 4,927 млн долларов в эквиваленте. А на 2017 год основными направлениями денежно-кредитной политики предусмотрен рост ЗВР не менее чем на 500 млн долларов.

Напомним, что в январе в сумму заранее установленных, уже запланированных и расписанных чистых затрат активов в иностранной валюте – предстоящих расходований ЗВР и прочей валютной ликвидности на обслуживание внешнего и внутреннего государственного долга и по другим операциям, требующих расхода иностранной валюты - влился период с большими выплатами: если месяц назад их суммарный, по срокам выплат от 1-го до 12-ти месяцев, объем был 4,796 млрд долларов, то сейчас - 5,986 млрд. Рост – на 1,19 млрд.

Между тем январь в Восточной Европе отметился эпичным приростом ЗВР Чехии, в результате которого они перевалили за 100 млрд долларов, выйдя на 3-е место в рейтинге абсолютной величины ЗВР стран СНГ и Восточной Европы и став недосягаемым лидером в рейтинге ЗВР этих стран на душу населения. При этом население 10,5-миллионной Чехии сравнимо по численности населения с Беларусью. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД Международного валютного фонда на 1 марта составили 5,022 млрд долларов в эквиваленте, увеличившись за февраль на...

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