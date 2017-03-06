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Медведев угрожает ростом цен на газ тем, кто захочет выйти из ЕАЭС
07.03.2017 11:49 — Новости Экономики | БДГ
В случае выхода стран-членов из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для них значительно вырастут цены на российский газ и вообще на все.
С таким угрозами на заседании Евразийского Межправительственного совета в Бишкеке выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«Давайте прямо, без обиняков, если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего Союза, или вышли бы из него, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам…», – сказал российский премьер, передает
«Все было бы гораздо дороже», – добавил он и призвал помнить об этом при принятии решений, которые блокируют или тормозят интеграцию, поскольку «здесь никто никого насильно не держит».
По словам Медведева, в ЕАЭС страны нарастили физический объем экспорта на российский рынок, получили значительные льготы по энергетическому сотрудничеству, абсолютно открытый рынок труда и реальное развитие промышленной кооперации.
Напомним, Александр Лукашенко в декабре 2016 года
ЕАЭС
«Но на самом деле принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе Союзного государства и Евразийского экономического союза, – заявлял Андрейченко. – Причем это делается практически регулярно».
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В случае выхода стран-членов из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для них значительно вырастут цены на российский газ и вообще на все.
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