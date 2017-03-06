﻿ Медведев угрожает ростом цен на газ тем, кто захочет выйти из ЕАЭС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Медведев угрожает ростом цен на газ тем, кто захочет выйти из ЕАЭС

07.03.2017 11:49 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В случае выхода стран-членов из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для них значительно вырастут цены на российский газ и вообще на все.

С таким угрозами на заседании Евразийского Межправительственного совета в Бишкеке выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Давайте прямо, без обиняков, если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего Союза, или вышли бы из него, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам…», – сказал российский премьер, передает РИА «Новости».

«Все было бы гораздо дороже», – добавил он и призвал помнить об этом при принятии решений, которые блокируют или тормозят интеграцию, поскольку «здесь никто никого насильно не держит».

По словам Медведева, в ЕАЭС страны нарастили физический объем экспорта на российский рынок, получили значительные льготы по энергетическому сотрудничеству, абсолютно открытый рынок труда и реальное развитие промышленной кооперации.

Напомним, Александр Лукашенко в декабре 2016 года отказался ехать на подписание Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, что не помешало подписать документ остальным участникам интеграционного образования.

ЕАЭС критиковал не только сам Лукашенко, но и 26 декабря председатель Палаты представителей Беларуси Владимир Андрейченко. По словам Андрейченко, в двух странах много говорится об укреплении торгово-экономического сотрудничества, необходимости роста взаимного товарооборота, устранении барьеров в двусторонней торговле, создании равных условий для субъектов хозяйствования, совместных импортозамещающих производств, реализации согласованных сельскохозяйственной и промышленной политик.

«Но на самом деле принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе Союзного государства и Евразийского экономического союза, – заявлял Андрейченко. – Причем это делается практически регулярно».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В случае выхода стран-членов из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для них значительно вырастут цены на российский газ и вообще на все.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
ИП разрешили три месяца работать без платежных терминалов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика