В случае выхода стран-членов из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для них значительно вырастут цены на российский газ и вообще на все.

С таким угрозами на заседании Евразийского Межправительственного совета в Бишкеке выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Давайте прямо, без обиняков, если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего Союза, или вышли бы из него, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам…», – сказал российский премьер, передает РИА «Новости» .

«Все было бы гораздо дороже», – добавил он и призвал помнить об этом при принятии решений, которые блокируют или тормозят интеграцию, поскольку «здесь никто никого насильно не держит».

По словам Медведева, в ЕАЭС страны нарастили физический объем экспорта на российский рынок, получили значительные льготы по энергетическому сотрудничеству, абсолютно открытый рынок труда и реальное развитие промышленной кооперации.

Напомним, Александр Лукашенко в декабре 2016 года отказался ехать на подписание Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, что не помешало подписать документ остальным участникам интеграционного образования.

ЕАЭС критиковал не только сам Лукашенко, но и 26 декабря председатель Палаты представителей Беларуси Владимир Андрейченко. По словам Андрейченко, в двух странах много говорится об укреплении торгово-экономического сотрудничества, необходимости роста взаимного товарооборота, устранении барьеров в двусторонней торговле, создании равных условий для субъектов хозяйствования, совместных импортозамещающих производств, реализации согласованных сельскохозяйственной и промышленной политик.

«Но на самом деле принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе Союзного государства и Евразийского экономического союза, – заявлял Андрейченко. – Причем это делается практически регулярно».