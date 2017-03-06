Ассоциация рекламных организаций обратилась в Генеральную прокуратуру Беларуси, жалуясь на произвол и игнорирование законодательства Мингорисполкомом на всех этапах установки и эксплуатации рекламных конструкций.

«Мы неоднократно предлагали различные способы и формы построения конструктивных отношений между участниками рынка рекламы и руководством города. Но безрезультатно. Допускаем, что понять и принять интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, много лет инвестирующих (в том числе в создание рабочих мест) и развивающих данный вид бизнеса в Минске, уплачивающих налоги и сборы, может быть сложным и даже ненужным для отдельных чиновников. Но безусловное соблюдение законодательства — основа работы всех представителей госаппарата», — приводит пресс-служба АРО слова руководителя Ассоциации Игоря Самкина.

Возникшие сложности рекламщики иллюстрируют на нескольких примерах. До размещения сюжета на конструкции в Беларуси надо этот сюжет согласовать (предварительное согласование сюжетов наружной рекламы существует только в Беларуси отмечено в пресс-релизе). А с марта-апреля 2016 года к согласованию по соответствию требованиям закона добавили их рассмотрение на предмет эстетики или, проще сказать, целесообразности. «Рабочая группа, возглавляемая главным архитектором Минска Павлом Лучиновичем, „сделала“ все, чтобы сотни рекламных сюжетов не были размещены на конструкциях в Минске. При этом мотивированных отказов, в том числе в письменной форме, как установлено требованиями законодательства не было и в помине», — отмечают в АРО.

В Ассоциации утверждают, что при обсуждении сюжетов заключения председателя и членов рабочей группы «строятся на обывательском и очень субъективном уровне оценки, и любые аргументы низводятся до категории «нам не нравится». «Обжаловать в законном порядке данные «заключения» не представляется возможным, т.к., как уже было сказано, отказов в установленной форме заявителю не предоставляется. И так не только по сюжетам, но и по вывескам и другим элементам оформления зданий, объектов торговли и т.п.», — констатируют авторы обращения.

Второй составляющей кризиса в наружной рекламе в Минске рекламщики называют действия руководства Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, связанные с выдачей разрешений на размещение средств наружной рекламы, продлением сроков их размещения, переоформлением разрешений и иными вытекающими из этих разрешений административными процедурами. «В массовом порядке предоставляются немотивированные отказы в размещении средств наружной рекламы. По причинам, не имеющим документального или правового подтверждения (в устном порядке), фактически объявлен мораторий на установку новых рекламных носителей. Помимо этого, выносятся необоснованные решения о демонтаже установленных конструкций, об отказе в продлении разрешений», — говорится в сообщении.

В частности, в большинстве случаев продление действия разрешений на размещение наружной рекламы осуществляется на сроки, не предусмотренные законодательством (например, на 6 месяцев, на год или до конкретной даты). При этом АРО ссылается на пункт 9.11.2. постановления Совмина № 156 от 17 февраля 2012 года, которым установлены сроки в 3 и 5 лет.

Ярким примером в Ассоциации называют решение Лучиновича о прекращении всех работ по установке накрышной рекламной конструкции HUAWEI по ул. Сторожевская, 8. «Ее монтаж производился на основании уже оформленного разрешения. Более того, иностранный инвестор понес существенные затраты на проектные и разрешительные работы, а также изготовление рекламной конструкции (по словам представителей китайской компании, эта сумма составляет порядка 150 тысяч долларов). HUAWEI — стратегический партнер Республики Беларусь по различным инвестиционным проектам, и действия главного архитектора Минска в компании расценивают как неправовые и недружественные. Кроме репутационных издержек, бюджет Минска несет и вполне осязаемые материальные потери. Размещение этого носителя приносило бы в „казну“ столицы более 2 тысяч долларов в месяц», — отмечено в пресс-релизе.

При этом случаи отказа в выдаче разрешительных документов на размещение наружной рекламы предусмотрены в п. 18 Положения о порядке размещения средств наружной рекламы, утвержденного постановлением Совмина № 1497 12 ноября 2007 года. Отказ по иным основаниям не допускается, а значит, действия руководства Комитета архитектуры и градостроительства по отказам в продлении (переоформлении) разрешительных документов являются необоснованными и противозаконными, считают в АРО.

«Уровень рентабельности операторов наружной рекламы уверенно стремится к отрицательным показателям. Следствием этого станет существенное сокращение налоговых поступлений как в местный, так и в республиканский бюджет. Что будет дальше — спрогнозировать труда не составляет, ибо сокращение количества элементов наружной рекламы в Минске неизбежно повлечет за собой увеличение стоимости размещения, что приведет к повышению затрат для отечественных производителей. Доля белорусских рекламодателей в общем объеме наружной рекламы составляет не менее 75−80%. И так по принципу „снежного кома“ можно рассчитать и иные негативные последствия».