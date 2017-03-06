

Артем Шрайбман, политический обозреватель TUT.BY

Почти три недели понадобилось государству, чтобы решить, как реагировать на волну протестов в стране. Реакция оказалась гибридной: первые аресты на сутки, дискредитация и шельмование лидеров оппозиции, попытка отделить их от массы недовольных, запугивание этих людей майданизацией страны и сочувствие их оправданному раздражению из-за декрета о тунеядстве.

Для начала государственное ТВ включило мантру «Царь хороший, бояре — плохие». Теперь виновники всех бед с декретом № 3 — местные чиновники и те, кто не проработал документ перед принятием. Вчерашнее ток-шоу «Дело принципа» было показательным: провластные депутаты, политологи и политики соревновались в красноречии на тему «Как разнести в пух и прах этот декрет, не упомянув, кто его подписал».

Самая умеренная идея из высказанных (а в зале не было оппонентов власти) — это коренной пересмотр декрета. Из предложений посмелее — приостановить его исполнение и уволить всех причастных к перегибам на местах. Очевидно, как минимум, первого сценария стоит ожидать в ближайшие месяцы. А как максимум — зависит от массовости следующих протестов.

Дав «телепряник», власти решили дать зрителю и «телекнут». После успокоительного ток-шоу на ОНТ, причем даже хронологически — через несколько минут, канал «Беларусь 1» сыграл в плохого полицейского и выдал сюжет в лучших традициях блокбастера «Железом по стеклу» и страшилок про «крысу в водопроводе» .

В пропагандистском ролике было несколько посылов. Во-первых, мы узнали, что протесты против декрета о тунеядстве — прямая дорога к войне и расчленению государства, а иногда и его граждан. Примерно полфильма белорусов пугали картинками трупов на Майдане, трупов на Донбассе и даже трупов в Югославии.

Во-вторых, через сливы, представленные как материалы прослушки, Николая Статкевича изобразили продажным политиканом, который пилит гранты и получает военную пенсию от государства. «Ласковое теля двух маток сосет», — сказал голос за кадром, пока на экране была оперативная съемка этого процесса.



Скриншот из вчерашнего фильма "Звонок другу"

Попутно Статкевича попытались поссорить как с коллегами по оппозиции, так и со среднестатистическим протестующим — мол, подставляет он вас, народ, под пули. А гарантию, что на акции ничего не взорвется, или кто-то в спину не начнет стрелять, никто не дает, повторял голос.

Не уверен, что настолько топорная обработка подействует на потенциальных участников нетунеядских маршей. Тех людей,что выходили на прошлые митинги, эти ролики скорее разозлят. Но здесь интереснее логика властей.

Телевизионный накат — не первая попытка разделить протест на честных недовольных людей, и расчетливых профессиональных радикалов. Что-то подобное произошло в Бресте на выходных . Мэр Александр Рогачев позвал к себе на разговор часть протестующих, а анархистов, которые повели остальных маршем по городу, посадили на сутки ареста. Превентивно задержали ехавших в Брест политиков из Минска и активистов предыдущего брестского марша.

Если бы власть захотела, она могла бы посадить всех вновь назначенных «радикалов» на большие сроки и не только административного ареста. Но приказа на полноценный силовой ответ нет, а значит — приходится налегать на телевидение и другие формы «мягкой силы».

Работая по негласным правилам пока еще живого потепления с Западом, власть тестирует протест, растаскивает его в стороны. «Хорошим» народным массам обещают уступки, «плохого» Статкевича громят на ТВ, «опасных» анархистов и самых активных протестующих изолируют.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На новых акциях протеста в ближайшие 7−10 дней в регионах и Минске государство оценит, как сработал его коктейль из контрмер. Потом у властей будет еще неделя, чтобы подготовиться к тому, что они воспринимают, как час Х — Дню Воли.

Репрессии против оппозиции и силовая зачистка протестующих по образцу 2010−2011 года маловероятны. Во-первых, сегодняшние недовольные на улицах не воспринимаются властью как огульный враг: среди них есть вчерашний, и при хорошем для государства раскладе — завтрашний электорат президента.

Во-вторых, это пустит под откос работу пятилетнюю работу МИД по открытию дверей на Запад и особо активную фазу этого процесса в последние два года. А активной она стала не от хорошей жизни — Запад нужен Беларуси как потенциальный амортизатор постоянных и затратных ссор с Москвой.

Но при сегодняшних масштабах протеста уступать по модели — «ой, мы перегнули палку, извините нас» — власть не будет. Она показала зубы. Окончательное решение тунеядского вопроса будет таким же гибридным, как и вчерашний телевизионный залп.

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