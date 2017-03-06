﻿ Кобяков о взаимодействии в ЕАЭС: всевозможные внутренние препятствия нарастают как снежный ком. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кобяков о взаимодействии в ЕАЭС: всевозможные внутренние препятствия нарастают как снежный ком

07.03.2017 13:11 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков подверг резкой критике ход реализации интеграционных процессов на пространстве Евразийского экономического союза. Основные проблемы взаимодействия между странами ЕАЭС он озвучил сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке.

Он напомнил, что при подписании договора о ЕАЭС стороны договорились об отдельных изъятиях, но при этом договорились и о их ликвидации в кратчайшие сроки. «Вместо этого всевозможные внутренние препятствия только нарастают как снежный ком. Такая картина наблюдалась и в 2016 году, несмотря на обсуждение вопроса на различных уровнях. Потеряли уже счет препятствиям. Вместо одних, которые прекращают действие, тут же вырастают другие, — заявил Андрей Кобяков. — Эскалация ограничений, национальные программы импортозамещения, в которых товары, произведенные в других странах ЕАЭС, почему-то оказываются чужерождными. При этом решение № 73 Высшего Евразийского экономического совета о порядке осуществления технологической операции при производстве промышленных товаров на территории государств — членов ЕАЭС, подписанное главами государств 29 мая 2014 года и являющееся фундаментальным для промышленной кооперации, практически полностью дезавуировано».

«Постоянно поднимая проблему изъятий барьеров и ограничений между странами ЕАЭС, мы натыкаемся на глухую стену, продвижение в этой сфере идет не вперед, а назад, — констатировал руководитель белорусского правительства. — Вместе с тем хотел бы выразить надежду, что подготовленный ЕЭК доклад по барьерам, изъятиям и ограничениям не превратится в конечный и единственный результат проведенной работы, а станет практическим пособием к действию».

Сегодня в Бишкеке главы правительств обсудили состояние взаимной торговли в 2015—2016 годах, сферы экономики, обладающие интеграционным потенциалом в Евразийском экономическом союзе, и меры, направленные на его использование, а также возможности устранения препятствий в развитии внутреннего рынка Евразийского экономического союза. Стороны согласовали совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, спроса и предложения государств — членов ЕАЭС по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия на текущий год. Кроме того, главы правительств обсудили меры по развитию экспорта на рынки третьих стран сельхозтехники и оборудования, производимых в государствах ЕАЭС.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета планируется провести в Казани.

Читайте также:

Кобяков пожаловался на дорогой газ и получил жесткий отпор от Медведева

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Потеряли уже счет препятствиям. Вместо одних, которые прекращают действие, тут же вырастают другие", - заявил Андрей Кобяков

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Раздробить и запугать. Власть определилась с реакцией на марши недовольных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика