Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков подверг резкой критике ход реализации интеграционных процессов на пространстве Евразийского экономического союза. Основные проблемы взаимодействия между странами ЕАЭС он озвучил сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке.

Он напомнил, что при подписании договора о ЕАЭС стороны договорились об отдельных изъятиях, но при этом договорились и о их ликвидации в кратчайшие сроки. «Вместо этого всевозможные внутренние препятствия только нарастают как снежный ком. Такая картина наблюдалась и в 2016 году, несмотря на обсуждение вопроса на различных уровнях. Потеряли уже счет препятствиям. Вместо одних, которые прекращают действие, тут же вырастают другие, — заявил Андрей Кобяков. — Эскалация ограничений, национальные программы импортозамещения, в которых товары, произведенные в других странах ЕАЭС, почему-то оказываются чужерождными. При этом решение № 73 Высшего Евразийского экономического совета о порядке осуществления технологической операции при производстве промышленных товаров на территории государств — членов ЕАЭС, подписанное главами государств 29 мая 2014 года и являющееся фундаментальным для промышленной кооперации, практически полностью дезавуировано».

«Постоянно поднимая проблему изъятий барьеров и ограничений между странами ЕАЭС, мы натыкаемся на глухую стену, продвижение в этой сфере идет не вперед, а назад, — констатировал руководитель белорусского правительства. — Вместе с тем хотел бы выразить надежду, что подготовленный ЕЭК доклад по барьерам, изъятиям и ограничениям не превратится в конечный и единственный результат проведенной работы, а станет практическим пособием к действию».

Сегодня в Бишкеке главы правительств обсудили состояние взаимной торговли в 2015—2016 годах, сферы экономики, обладающие интеграционным потенциалом в Евразийском экономическом союзе, и меры, направленные на его использование, а также возможности устранения препятствий в развитии внутреннего рынка Евразийского экономического союза. Стороны согласовали совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, спроса и предложения государств — членов ЕАЭС по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия на текущий год. Кроме того, главы правительств обсудили меры по развитию экспорта на рынки третьих стран сельхозтехники и оборудования, производимых в государствах ЕАЭС.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета планируется провести в Казани.

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