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Курсы валют: доллар и евро немного подешевели

07.03.2017 13:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мар – Sputnik. Белорусский рубль немного укрепился к доллару США и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, свидетельствуют данные площадки.

По итогам торгов Национальным банком Беларуси установлены официальные курсы валют на среду 8 марта:

  • доллар США – 1,9023 рубля
  • евро – 2,0123 рубля
  • 100 российских рублей – 2,0123 рубля

Таким образом, на торгах 7 марта доллар потерял всего 0,0008 рубля (−0,04%), евро подешевел на 0,0080 рубля (−0,40%). Российский рубль немного подорожал – на 0,14% по сравнению с торгами понедельника 6 марта.

На торгах Московской биржи во вторник доллар днем торгуется на уровне 58,1 рубля, евро – 61,4. Стоимость барреля нефти марки Brent составляет порядка 56 долларов.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник подорожал только российский рубль.

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