МИНСК, 7 мар – Sputnik. Белорусский рубль немного укрепился к доллару США и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, свидетельствуют данные площадки.

По итогам торгов Национальным банком Беларуси установлены официальные курсы валют на среду 8 марта:

доллар США – 1,9023 рубля

евро – 2,0123 рубля

100 российских рублей – 2,0123 рубля

Таким образом, на торгах 7 марта доллар потерял всего 0,0008 рубля (−0,04%), евро подешевел на 0,0080 рубля (−0,40%). Российский рубль немного подорожал – на 0,14% по сравнению с торгами понедельника 6 марта.

На торгах Московской биржи во вторник доллар днем торгуется на уровне 58,1 рубля, евро – 61,4. Стоимость барреля нефти марки Brent составляет порядка 56 долларов.