Россия имеет последовательную позицию в споре с Минском по газу, которая на рабочем уровне доводится до белорусских коллег. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова о том, что газовый спор между странами мешает участию в интеграционных процессах в рамках ЕАЭС, пишет ТАСС .

«У России есть весьма последовательная позиция, и на рабочем уровне она достаточно последовательно доводится до наших белорусских коллег», — сказал Песков.

Он добавил, что «Путин традиционно относится (к Беларуси. — Прим. редакции) как к одному из главных приоритетов к теме развития ЕАЭС».

Кроме того, пресс-секретарь российского президента напомнил, что ранее Владимир Путин заявил о важности хороших взаимоотношений с Беларусью.

«Мы очень дорожим этими отношениями, и лучшим подтверждением этого является объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Российская Федерация нашей братской Беларуси», — подчеркнул Песков.

Напомним, сегодня, 7 марта, премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что процессам интеграции в Евразийском экономическом союзе мешают проблемы в двусторонних отношениях Беларуси и России. Он также отметил, что Минск крайне озабочен неурегулированностью проблем в нефтегазовой сфере между Россией и Беларусью. В ответ на это премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал страны — партнеры России по ЕАЭС не «упражняться в подсчетах» цен на российский газ и заметил, что если бы некоторые страны не входили в состав Союза, они покупали бы газ по европейским ценам. «Здесь никто никого насильно не держит, мы добровольно все это создали», — подчеркнул российский премьер.

3 марта стало известно, что Россия увеличивает стоимость газа для Беларуси до 141,1 доллара за 1000 кубометров . При этом Беларусь платит за газ 107 долларов , хотя, по мнению Москвы, до подорожания должна была выкупать его по 132 доллара. Задолженность за газ Минска перед Москвой составляет уже 600 млн долларов .