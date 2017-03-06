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Песков: Помощь России Беларуси свидетельствует о том, что в Москве дорожат отношениями с Минском
07.03.2017 13:25 — Новости Экономики | Tut.by
Россия имеет последовательную позицию в споре с Минском по газу, которая на рабочем уровне доводится до белорусских коллег. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова о том, что газовый спор между странами
«У России есть весьма последовательная позиция, и на рабочем уровне она достаточно последовательно доводится до наших белорусских коллег», — сказал Песков.
Он добавил, что «Путин традиционно относится (к Беларуси. — Прим. редакции) как к одному из главных приоритетов к теме развития ЕАЭС».
Кроме того, пресс-секретарь российского президента напомнил, что ранее Владимир Путин
«Мы очень дорожим этими отношениями, и лучшим подтверждением этого является объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Российская Федерация нашей братской Беларуси», — подчеркнул Песков.
Напомним, сегодня, 7 марта, премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что процессам интеграции в Евразийском экономическом союзе
3 марта стало известно, что Россия увеличивает стоимость газа для Беларуси
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Он добавил, что "Путин традиционно относится (к Беларуси. - Прим. редакции) как к одному из главных приоритетов к теме развития ЕАЭС".
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