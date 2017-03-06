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Накануне 8 марта доллар и евро подешевели

07.03.2017 13:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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На Белорусской валютно-фондовой бирже7 марта прошли очередные торги валютами.

Курс доллара снизился на BYN0,0008 до 1,9023 рубля.

Евро подешевел на BYN0,008 до 2,0123 рубля.

Курс российского рубля вырос на BYN0,0047 до 3,2698 рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.

С 6 марта продолжительность торговой сессии на валютных торгах БВФБ увеличена на 1 час.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс российского рубля вырос на BYN0,0047 до 3,2698 рубля за 100 российских рублей.

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