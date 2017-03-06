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Задержан активист Куропат Сергей Пальчевский, приходили и за Дашкевичем

07.03.2017 14:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Во вторник днем в подъезде своего дома был задержан один из защитников Куропат Сергей Пальчевский. Это тот самый парень, который 24 февраля приковал себя наручниками к одному из грузовиков строителей.

Информацию про задержание сообщил на своей странице в Facebook лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич.

— Пра затрыманне мне паведамілі родныя Сяргея. Яго затрымалі некалькі чалавек у цывільным і даставілі ў Першамайскі РАУС. За што яго забралі, ніхто не ведае, — уточнил Дмитрий Дашкевич.


Лидер "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За ним также следили. По словам активиста, вместе с женой и двумя детьми он ехал к друзьям и просто случайно разминулся с милицией.

— Заместа мяне хацелі ўзяць грамадзянскага актывіста Уладзя Сташкевіча, які стаяў ля маёй машыны. Проста пераблыталі. Яны былі ў цывільным, але адзін з іх паказаў пасведчанне супрацоўніка МУС, — говорит Дмитрий. — Цяпер мы з Уладзем, Марай і Давідам хаваемся ў сяброў. Гэтыя людзі, якія хацелі мяне затрымаць, чакаюць на вуліцы.

В минской милиции информацию про задержание не комментируют.

— У меня информации про задержание нет, уточнять ее я не буду, — сказал TUT.BY пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.

 
 
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В минской милиции информацию про задержание не комментируют.

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