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ИП разрешили работать 3 месяца без платежных терминалов

07.03.2017 15:28 — Новости Экономики | БДГ  
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В Беларуси скорректирован порядок  использования  кассового оборудования и платежных терминалов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Об этом говорится в постановлении Совета министров и Национального банка Беларуси от 3 марта № 181/5, сообщили в правительстве. Документ вступает в силу после официального опубликования.

Постановлением, в частности, перенесены установленные сроки  подключения кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования (СККО) для отдельных категорий субъектов хозяйствования от трех до пяти месяцев. Однако окончательный срок подключения кассового оборудования всех субъектов хозяйствования к системе остается прежним  - 1 августа 2018 года.

Также перенесен срок замены кассовых суммирующих аппаратов и билетопечатающих машин, зарегистрированных в налоговом органе, по истечении 6 лет с даты их первой регистрации с 1 октября 2017 года на 1 января 2018-го.

Кроме того, увеличен срок, в течение которого юрлица и ИП, заключившие гражданско-правовой договор на установку, обслуживание, снятие средства контроля налоговых органов, вправе осуществлять прием наличных денежных средств или банковских платежных карточек с применением кассового оборудования без подключения к СККО. 

Так, для субъектов хозяйствования, продающих товары в торговом объекте с торговой площадью от 650 квадратных метров, срок увеличен с 4 до 8 месяцев,  с 4 до 6 месяцев – для юрлиц (кроме АЗС, такси, продавцов товаров в торговом объекте с торговой площадью 650 кв. метров и более, а также оформляющих проезд и оказывающих услуги на железнодорожном транспорте общего пользования).

ИП – плательщикам единого налога (кроме такси) предоставлена  возможность три месяца с даты госрегистрации осуществлять деятельность без установки и использования платежных терминалов, а также без применения кассового оборудования при условии оформления в соответствии с законодательством каждого факта приема наличных соответствующим документом.

Напомним, ранее правила установки и использования индивидуальными предпринимателями платежных терминалов были скорректированы в сентябре 2016 года, когда была предусмотрена возможность использования одного платежного терминала, позволяющего вести раздельный учет операций приема оплаты, в расположенных на площадях одного торгового центра или территории одного рынка нескольких объектах, в которых деятельность осуществляется одним или несколькими ИП.

До этого было принято решение предоставить предпринимателям право устанавливать один терминал для оплаты в случае, если они имеют несколько торговых точек в одном ТЦ. Тем, чья выручка за предыдущий квартал не превышает 300 базовых величин, будет разрешено не устанавливать терминал вовсе. Напомним, что вопрос с установкой терминалов - один из многочисленных спорных моментов в сложных отношениях государства и предпринимательской среды. А 1 июля закончился временный мораторий на проверки ИП, что также повлияло на настроения в среде предпринимателей.

 
 
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В Беларуси скорректирован порядок  использования  кассового оборудования и платежных терминалов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

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