МИНСК, 7 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект Рамочного соглашения между Беларусью и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.



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Соответствующий указ Лукашенко подписал во вторник 7 марта.

"Документ регулирует деятельность банка в стране. Министерство экономики уполномочено на проведение переговоров по проекту данного соглашения и подписание документа при достижении договоренности", – сообщили в пресс-службе президента.

Европейский инвестиционный банк – государственное финансово-кредитное учреждение Евросоюза. ЕИБ предоставляет долгосрочное финансирование для реализации обоснованных и жизнеспособных инвестиционных проектов в поддержку программных целей ЕС в Европе и за ее пределами. Собственниками банка выступают 28 государств-членов ЕС.

По оценкам международных финансовых институтов, ЕИБ является крупнейшим многосторонним кредитором и заемщиком в мире. Штаб-квартира банка расположена в Люксембурге, сеть банка насчитывает более 40 местных отделений.

Объем финансирования Группой ЕИБ в 2016 году составил 83,8 миллиарда евро.

Беларусь начала переговоры о возможности сотрудничества с ЕИБ в минувшем году и выразила заинтересованность в его приходе в страну.