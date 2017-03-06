Правление Национального банка приняло решение о снижении с 15 марта 2017 г. ставки рефинансирования с 16 до 15 процентов годовых, а также ставок по постоянно доступным и двусторонним операциям по поддержке текущей ликвидности банков — с 20 до 18% годовых и ставок по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности — с 11 до 10%. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Очередное в текущем году снижение процентных ставок стало возможным в связи с замедлением инфляции, а также положительными тенденциями на валютном и депозитном рынках, отмечено в комментарии.

Инфляция продолжает снижаться, и ее замедление происходит более значительными темпами, чем ожидалось ранее, констатирует регулятор. Прирост потребительских цен, по обновленной оценке, в феврале — апреле 2017 г. не превысит 8% в годовом выражении.

Усиление тенденции замедления инфляции Нацбанк связывает с укреплением белорусского рубля в январе — феврале, которое обусловлено значимым превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее на внутреннем валютном рынке. Чистое предложение валюты сформировалось в основном за счет продажи валюты населением на фоне сбалансированности операций субъектов хозяйствования.

Складывающиеся монетарные условия остаются базовым фактором, сдерживающим инфляцию. Средняя широкая денежная масса в феврале 2017 г. по отношению к февралю 2016 г. увеличилась на 1% (без учета изменения рублевого эквивалента валютной составляющей денежной массы).

На депозитном рынке сохраняется положительная динамика вкладов населения в белорусских рублях с учетом привлекательного уровня их доходности в реальном выражении, отмечено в сообщении.

«Дальнейшее замедление инфляционных процессов, а также сохранение позитивных тенденций на валютном и депозитном рынках позволит сохранить в ближайшие месяцы направленность процентной политики на снижение процентных ставок в экономике», — считают в НББ.

Регулятор в нынешнем году уже снижал ставку рефинансирования на 1 процентный пункт в январе и в феврале. При этом проблема повышения доступности кредитов остается одной из ключевых. Несмотря на это, Нацбанк обещает сохранять базовый принцип проведения процентной политики — превышение доходности сбережений в национальной валюте относительно инвалютных, а также обеспечение положительных процентных ставок в экономике в реальном выражении.

По данным Нацбанка, средняя процентная ставка по новым кредитам в белорусских рублях (без учета льготных) уменьшилась за прошлый год год на 12,8 процентного пункта и составила 20,5% годовых. С учетом льготного кредитования ставка по всем рублевым кредитам в декабре 2016 г. составила 12%. «Более существенное, чем прогнозировалось, снижение процентных ставок способствовало росту ценовой доступности кредитных ресурсов для экономики. В то же время банковская система столкнулась с проблемой малого количества эффективных инвестиционных проектов в экономике на фоне закредитованности предприятий. И это в условиях значительного избытка рублевой ликвидности», — обращает внимание регулятор.