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Нацбанк с 15 марта снижает ставку рефинансирования до 15%

07.03.2017 16:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мар – Sputnik. Правление Национального банка Беларуси приняло решение о снижении с 15 марта ставки рефинансирования с 16 до 15% годовых, сообщили Sputnik в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Нацбанк с 15 марта снижает ставку рефинансирования до 15%
© Sputnik / Виктор Толочко
Ставка рефинансирования НБРБ снижена до 16% годовых

В предыдущий раз банк уменьшал ставку месяц назад: с 15 февраля она была снижена также на один процентный пункт – с 17 до 16%.

Также с 15 марта снижаются ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям по поддержке текущей ликвидности банков – с 20 до 18% годовых, и ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности – с 11 до 10%.

"Очередное в текущем году снижение процентных ставок стало возможным в связи с замедлением инфляции, а также положительными тенденциями на валютном и депозитном рынках", – пояснили в Нацбанке.

Там отметили, что инфляция продолжает снижаться, и ее замедление происходит более значительными темпами, чем ожидалось ранее. Прирост потребительских цен, по обновленной оценке, в феврале-апреле 2017 года не превысит 8% в годовом выражении.

Усиление тенденции замедления инфляции связано с укреплением белорусского рубля в январе-феврале 2017 года, которое обусловлено значимым превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее на внутреннем валютном рынке. Чистое предложение валюты сформировалось в основном за счет продажи валюты населением на фоне сбалансированности операций субъектов хозяйствования.

Складывающиеся монетарные условия остаются базовым фактором, сдерживающим инфляцию. Средняя широкая денежная масса в феврале 2017 года по отношению к февралю 2016 года увеличилась на 1% (без учета изменения рублевого эквивалента валютной составляющей денежной массы).

На депозитном рынке сохраняется положительная динамика вкладов населения в белорусских рублях с учетом привлекательного уровня их доходности в реальном выражении.

Дальнейшее замедление инфляционных процессов, а также сохранение позитивных тенденций на валютном и депозитном рынках позволит сохранить в ближайшие месяцы направленность процентной политики на снижение процентных ставок в экономике, отметили в Нацбанке.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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